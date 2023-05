Bei einem Schusswaffenangriff in Serbien sind am Donnerstagabend acht Menschen getötet und zehn weitere verletzt worden. Örtlichen Medien zufolge ereignete sich der Angriff in der Nähe der Stadt Mladenovac rund 60 Kilometer südlich der Hauptstadt Belgrad. Der Angreifer habe aus einem fahrenden Auto heraus mit einer automatischen Schusswaffe auf eine Gruppe von Menschen geschossen und sei dann geflohen, berichtete der Fernsehsender RTS.

