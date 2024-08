Älteste Nonne Europas mit 111 Jahren gestorben

Die älteste Nonne Europas, Anna La Morgia, die in einem Kloster in Rom lebte, ist am Freitag im Alter von 111 Jahren gestorben. Die als Schwester Serafina bekannte Nonne stammte ursprünglich aus Lanciano in der mittelitalienischen Region Abruzzen, lebte aber seit Jahren in einem Kloster in Rom, wie italienische Medien berichteten. Im Alter von 19 Jahren war sie in das Kloster eingetreten.

Im Jänner war der älteste Italiener mit 111 Jahren und 133 Tagen gestorben

Im Jänner war der älteste Italiener, Tripolino Giannini, im Alter von 111 Jahren und 133 Tagen gestorben. Der Pensionist aus der toskanischen Kleinstadt Cecina war der zweitälteste europäische Mann und der sechstälteste der Welt.

In Italien ist die Zahl der mindestens Hundertjährigen im Land auf 20.000 gestiegen, fast doppelt so viele wie noch 2009. 83 Prozent davon sind Frauen.

Wissenschafter führen Analysen durch, um das Geheimnis der Langlebigkeit zu ergründen. Experten zufolge wird die Zahl der Menschen, die zumindest ein Jahrhundert gelebt haben, in Italien weiterhin steigen.

Untersucht wird vor allem der Zustand jener, die das hohe Alter in gutem Gesundheitszustand erreichten. Gesunde Ernährung, ein enges Netz sozialer Beziehungen und viel Bewegung sind bekannte Faktoren, die zur Langlebigkeit beitragen.