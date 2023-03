Berlusconi aus Klinik entlassen

Italiens viermaliger Premier Silvio Berlusconi hat am Donnerstag die Mailänder Privatklinik San Raffaele verlassen, in der er sich seit Montag befand. Dies berichteten italienische Medien. Der 86-jährige Vorsitzende der Forza Italia war wegen Herzrhythmusstörungen in Behandlung.

Berlusconi war das letzte Mal vor etwas mehr als einem Jahr ins Krankenhaus eingeliefert. Damals war eine Harnwegsinfektion der Grund für seinen Krankenhausaufenthalt. Eine Infektion, die damals so schwer war, dass eine massive Therapie erforderlich war.

Der Gründer der Regierungspartei Forza Italia, der am Montag das 29. Gründungsjubiläum seiner Partei Forza Italia gefeiert hatte, musste in den letzten Jahren öfters im Krankenhaus behandelt werden. Berlusconis Forza Italia ist die drittstärkste Partei in der Regierungskoalition um Premierministerin Giorgia Meloni.

Im September 2020 war Berlusconi positiv auf das Sars-CoV-2-Virus getestet worden und hatte Symptome von Covid-19 entwickelt, darunter eine beidseitige Lungenentzündung. Im Juni 2016 war er am offenen Herzen operiert worden, um eine Aortenklappe zu ersetzen. 2019 war er wegen eines Darmverschlusses operiert worden.