Blitzeinschlag: Kinder lebensgefährlich verletzt

Bei einem Blitzeinschlag in einem Park in Delmenhorst in Niedersachsen sind am Sonntag acht Mitglieder einer Familie verletzt worden, zwei von ihnen schwer.

Ein fünfjähriger Bub und ein 14-jähriges Mädchen mussten reanimiert werden, teilte die Polizei mit. Sie seien mit lebensgefährlichen Verletzungen in Krankenhäuser geflogen worden. Auch die sechs anderen Verletzten mussten ärztlich versorgt werden.

Lesen Sie auch

Die Eltern hatten demnach mit ihren fünf Kindern und einem weiteren Verwandten unter einem Baum Schutz vor einem einsetzenden Unwetter gesucht. In unmittelbarer Nähe sei dann ein Blitz eingeschlagen. Zwei Rettungshubschrauber, sechs Notarzteinsatzfahrzeuge und fünf Rettungswagen wurden zum Einsatzort entsandt, um die Verletzten zu versorgen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Sonntag vor schweren Gewittern und Starkregen in Teilen Deutschlands gewarnt, darunter auch Niedersachsen.