Bus raste gegen Baum: 25 Tote

Bei einem Verkehrsunfall in Nigeria sind 25 Menschen gestorben, darunter fünf Kinder. Elf weitere Menschen wurden verletzt, als ein Busfahrer die Kontrolle verlor und in einen Baum raste, wie die Straßensicherheitsbehörde des westafrikanischen Landes am Freitag mitteilte. Dem Bus sei bei zu hoher Geschwindigkeit ein Reifen geplatzt.

Unter den Opfern waren neben Fahrgästen auch Menschen, die sich im Schatten des Baums aufgehalten hatten. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag im Bundesstaat Bauchi im Nordosten des Landes.

Lesen Sie auch

In Nigeria, dem bevölkerungsreichsten Land Afrikas, kommt es häufig zu schweren Verkehrsunglücken mit vielen Toten. Manche Unfälle werden durch den Gebrauch ausgemusterter Reifen aus Europa verursacht, die bei hoher Geschwindigkeit platzen. Auch schlechte Straßen, riskante Fahrweise und schlecht gewartete Fahrzeuge gehören zu den Ursachen.