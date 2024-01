Chinas Bevölkerung schrumpfte um zwei Millionen Menschen

Der Bevölkerungsrückgang in China hat sich im vergangenen Jahr beschleunigt. Ende Dezember lebten rund 1,41 Milliarden Menschen in der Volksrepublik, 2,08 Millionen weniger als ein Jahr zuvor, berichtete das Statistikamt in Peking.

Bereits 2022 war Chinas Bevölkerung erstmals seit sechs Jahrzehnten geschrumpft. Allerdings fiel der Rückgang mit rund 850.000 Menschen geringer aus als im abgelaufenen Jahr.

Auswirkung der „Ein-Kind-Politik“

Die Zahl der Geburten sank im Vorjahr auf 9,02 Millionen Babys. 2022 waren es noch 9,56 Millionen gewesen. Gleichzeitig stieg die Zahl der Todesfälle wohl auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie von 10,41 Millionen auf 11,1 Millionen.

China leidet seit langem unter einem starken Geburtenrückgang und einer Überalterung der Bevölkerung. Die Auswirkungen der jahrzehntelangen „Ein-Kind-Politik“ werden immer deutlicher. Die Lockerung der umstrittenen Geburtenkontrolle hat seit 2016 nur kurzfristig zu einem leichten Anstieg der Geburtenzahlen geführt.