Drei Ausländer unter Verletzten von Amoklauf in Prag

Unter den Verletzten nach dem Schusswaffenangriff an der Karls-Universität in Prag sind drei Ausländer. Das sagte Innenminister Vit Rakusan am Freitag im öffentlich-rechtlichen Tschechischen Rundfunk. Das Außenministerium sei eingeschaltet worden, um die Informationen weiterzugeben. Später teilte das Innenministerium mit, dass es sich um zwei Menschen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und einen niederländischen Staatsbürger handle.

Ein Student hatte am Donnerstagnachmittag im Hauptgebäude der Philosophischen Fakultät in der Prager Innenstadt das Feuer eröffnet und 14 Menschen getötet. Bisher seien 13 der Toten identifiziert worden, sagte Rakusan. Man stehe im Kontakt mit den Angehörigen der Opfer.

Zudem waren 25 Menschen verletzt worden, davon zehn schwer. Das öffentlich-rechtliche tschechische Fernsehen CT berichtete unter Berufung auf die verschiedenen Krankenhäuser, dass sie in einem stabilisierten Zustand seien. Manche erlitten demnach Durchschüsse im Kopf- oder Brustbereich oder an den Extremitäten. „Es ist ein Schock – niemand von uns hätte damit gerechnet, dass so etwas passieren kann“, sagte eine Krankenhaussprecherin.

Rakusan teilte ferner mit, dass der Schütze seine Waffen legal besessen habe. Es hätten keine Vorstrafen bestanden. Auch der Schütze ist tot. Unklar war, ob er sich selbst tötete oder von der Polizei erschossen wurde. Der Innenminister kündigte eine Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen im Land aus präventiven Gründen an. Dazu zähle auch eine stärkere Präsenz von Polizisten mit Langwaffen wie Maschinenpistolen an ausgewählten Orten.