Drei Frauen in Haus bei London getötet

Drei Frauen sind in Großbritannien Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Sie seien am Dienstagabend schwer verletzt in einem Haus gefunden worden und kurz darauf am Tatort gestorben, teilte die Polizei in der Grafschaft Hertfordshire nördlich von London mit. Die Frauen waren ersten Ermittlungen zufolge verwandt.

Die Polizei sucht jetzt nach einem verdächtigen 26-Jährigen. Er könne noch im Besitz einer Waffe sein, warnten die Ermittler.

Sie riefen Zeugen dazu auf, sich mit Hinweisen zu melden und nicht auf den Mann zuzugehen, falls sie ihn sehen sollten.

„Das ist ein unglaublich schwerwiegender Vorfall für die Familie der Opfer, und wir bitten darum, ihre Privatsphäre zu respektieren, während sie verarbeitet, was passiert ist“, teilte Detective Superintendent Rob Hall mit. Die Ermittler fanden die Frauen in einem Haus in der Stadt Bushey, die Hintergründe des Falls sind bisher unklar.