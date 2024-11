Ein Toter bei Explosion einer Handgranate auf einer Feier

Bei der Explosion einer Handgranate während einer Feier im Süden von Kroatien sind am Samstag ein Mensch getötet und vier weitere verletzt worden. Nach ersten Ermittlungsergebnissen hatte ein 25-jähriger Mann während des Fests in einem Gebäude in Knin die Handgranate hervorgeholt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Er wollte sie demnach einem anderen Teilnehmer geben, doch ein Fehler im Umgang mit der Handgranate habe zu der Explosion geführt.

Ein Mann wurde getötet und vier weitere Menschen, darunter ein Minderjähriger, wurden laut Polizei verletzt. Die Verletzten kamen in ein Krankenhaus in Knin, ihr Zustand wurde als stabil beschrieben.

Knin war im Jugoslawienkrieg von 1991 bis 1995 einer der Schauplätze für Kämpfe. Die kroatische Polizei ruft die Bevölkerung immer wieder dazu auf, Waffen und Munition aus der Zeit abzugeben.