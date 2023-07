Einbruch in Fittipaldis Villa: 250.000 Euro erbeutet

Bei einem Einbruch in die Villa des zweifachen Formel-1-Weltmeisters Emerson Fittipaldi im italienischen Soriano am westlichen Ufer des Gardasees sind Gold und Luxusuhren gestohlen worden. Wie die Mailänder Tageszeitung Corriere della Sera berichtet, liegt der Wert des Diebesguts bei mehr als 250.000 Euro. Zum Zeitpunkt des Einbruchs war der 76-jährige Brasilianer nicht zu Hause.

Wegen des Coups im Ort nahe der norditalienischen Stadt Brescia wurde eine Untersuchung in die Wege geleitet. Der zweifache Weltmeister und seine Familie haben starke Verbindungen zu Italien. Der 76-Jährige kandidierte bei den italienischen Parlamentswahlen im vergangenen September für den Senat mit der Rechtspartei „Fratelli d’Italia“ (Brüder Italiens) rund um die italienische Premierministerin Giorgia Meloni im südamerikanischen Wahlbezirk für Auslandsitaliener. Er schaffte die Wahl jedoch nicht.

Lesen Sie auch

Fittipaldis Enkel Pietro hingegen ist dritter Pilot bei Haas, dem Team, mit dem er 2020 sein Formel-1-Debüt gab. Sein zweiter Neffe Enzo ist ein Fahrer in der Red Bull Academy. Fittipaldi ist nicht der einzige ehemalige Formel-1-Pilot, der in der Gegend des Gardasees lebt: Der Franzose Rene Arnoux wohnt in Desenzano.