Elf Tote bei Busunfall mit Schülergruppe

Ein Bus ist in der ostchinesischen Provinz Shandong in eine Schülergruppe gefahren und hat elf Menschen getötet.

Die Schüler seien in der Früh am Tor einer Mittelschule im Kreis Dongping, der zur Stadt Tai’an gehört, auf dem Weg zum Unterricht gewesen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Nach Angaben des chinesischen Staatsfernsehens verlor der Busfahrer an einer Kreuzung die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr in die Gruppe.

Lesen Sie auch

Sechs Erwachsene und fünf Schulkinder starben demnach. 24 Menschen galten als verletzt, davon befand sich den Angaben zufolge eine Person in kritischem Zustand.

Zur Unfallursache lagen zunächst keine Angaben vor. Die Polizei leitete gegen den Fahrer und zum Hergang eine Ermittlung ein.