Erdbeben: Mehr als 7.000 Helfer aus 61 Ländern im Einsatz

Die Türkei erhält bei der Suche nach Überlebenden nach dem verheerenden Erdbeben Unterstützung von mehr als 7.000 ausländischen Helfern. Einsatzkräfte aus 61 Ländern seien dazu im Land, teilte das Außenministerium in Ankara am Freitag auf Twitter mit. Insgesamt erhielt die Türkei Unterstützung etwa durch Hilfslieferungen aus 97 verschiedenen Länder. Auch österreichische Rettungsteams sind in der Türkei im Einsatz.

Aus den 27 EU-Staaten sind nach Angaben von Deutschlands Kanzler Olaf Scholz bereits mehr als 1.600 Helferinnen und Helfer in die Erdbebengebiete in der Türkei gereist.

Das Beben im syrisch-türkischen Grenzgebiet hat inzwischen auf beiden Seiten der Grenze mehr als 21.700 Menschen das Leben gekostet. Die Suche nach Überlebenden geht trotz schwindender Hoffnung weiter.

Das erste Beben hatte am frühen Montagmorgen mit einer Stärke 7,7 das Grenzgebiet erschüttert. Zu Mittag folgte dann ein weiteres Beben der Stärke 7,6 in der Region. Nach Angaben der türkischen Katastrophenschutzbehörde Afad gab es seitdem mehr als 1.000 Nachbeben.