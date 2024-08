Erneut Messerangriff in Deutschland: Fünf Menschen verletzt

Am Freitagabend gegen 19.40 Uhr kam es in der deutschen Stadt Siegen (Nordrhein-Westfalen) zu einem dramatischen Zwischenfall: Eine 32-jährige Frau verletzte in einem Bus fünf Personen mit einem Messer.

Drei der Opfer erlitten lebensgefährliche Verletzungen, eine weitere Person wurde schwer, eine andere leicht verletzt. Der Bus war auf dem Weg zum Stadtfest in Siegen und zum Tatzeitpunkt mit mindestens 40 Fahrgästen besetzt.

Die Polizei konnte die Tatverdächtige noch vor Ort festnehmen, wobei sie keinen Widerstand leistete. Nach Informationen der Siegener Zeitung gibt es Anzeichen dafür, dass die Frau möglicherweise unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln stand.

Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund der Tat liegen derzeit nicht vor. Der Tatortbereich wurde abgesperrt, und die Polizei sichert Spuren und befragt Zeugen. Laut Polizei besteht aktuell keine weitere Gefahr.

Bereits in den Tagen vor dem Stadtfest hatte die Kreispolizeibehörde zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um die Sicherheit während des Festes zu gewährleisten.

Unter anderem wurden Aufenthalts- und Bereichsbetretungsverbote gegen elf Personen für den Innenstadtbereich von Siegen verhängt. Außerdem wurden die Regeln für gefährliche Gegenstände und Waffen auf dem Stadtfest verschärft.