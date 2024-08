Eurocity kollidierte in Bayern mit umgestürztem Baum

Ein Eurocity ist in Bayern mit einem in den Gleisbereich gestürzten Baum kollidiert und liegengeblieben. Bei dem Vorfall nahe Bad Endorf (Landkreis Rosenheim) waren rund 260 Menschen an Bord, der EC 117 war von den ÖBB befördert worden. Laut der deutschen Bundespolizei gab es keine Verletzten. Die Strecke wurde nach Angaben einer Bahnsprecherin gegen 1.30 Uhr wieder freigegeben und der Bahnverkehr sei wieder aufgenommen worden.

Der Streckenabschnitt zwischen Bad Endorf und Prien nahe dem Chiemsee war nach 19.00 Uhr nicht befahrbar. Die Oberleitung sei beschädigt und müsse repariert werden. Die Passagiere seien mit Kleinbussen nach Prien gebracht worden.

Der Zug stand am späten Abend noch an der Unfallstelle. Vor Ort werde entschieden, ob er abgeschleppt werden muss oder weiterfahren kann, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist, sagte der Bahn-Sprecher.

Der deutschen Bundespolizei zufolge fiel ein Baum auf die Oberleitung. Der Zug sei dagegen gestoßen und der Baum dann auf den Zug gefallen.

Fernverkehrszüge wendeten oder beendeten ihre Fahrt vorzeitig. Dadurch kam es zu Teilausfällen. Eine ÖBB-Sprecherin empfahl Reisegästen, sich online über Verbindungen oder Zugausfälle zu informieren.

Auch anderswo kam es durch Unwetter am Dienstagabend zu Störungen im Bahnverkehr, wie der Sprecher sagte. Vereinzelt sei „Vegetation in den Gleisbereich“ gefallen, vor allem in Nordrhein-Westfalen und Bayern.