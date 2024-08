Feuer auf Fähre in der Toskana – 274 Personen evakuiert

Im Maschinenraum einer Fähre, die den Hafen von Piombino in der südlichen Toskana in Richtung Insel Elba verlassen wollte, ist am Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. 274 Menschen mussten das Schiff verlassen, wie die Behörden mitteilten.

Das Feuer wurde später gelöscht und die 274 Passagiere konnten über Notrutschen in Sicherheit gebracht werden, da die Haupttür der Fähre durch das Feuer beschädigt wurde.

Lesen Sie auch

Eine Frau wurde mit leichten Verbrennungen durch die Rutsche in das Spital von Piombino gebracht.