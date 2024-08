Flugzeug mit 62 Insassen in Brasilien abgestürzt

Ein Flugzeug mit 62 Menschen an Bord ist im brasilianischen Bundesstaat São Paulo abgestürzt. Das teilte die brasilianische Airline Voepass mit. Wahrscheinlich seien alle Insassen ums Leben gekommen, erklärte Präsident Luiz Inácio Lula da Silva am Freitag und rief zu einer Schweigeminute auf. Der Absturz habe sich in der Stadt Vinhedo ereignet, teilte die Fluggesellschaft mit.

Die Maschine vom Typ ATR-72 sei auf dem Weg von Cascavel im Bundesstaat Paraná im Süden des Landes nach Guarulhos in der Nähe der Stadt São Paulo gewesen, berichtete die Website G1 unter Berufung auf Voepass. Auf Videos regionaler Medien war zu sehen, wie das Flugzeug auf die Ortschaft Vinhedo rund 80 Kilometer nordwestlich von São Paulo zusteuerte. Die Feuerwehr von São Paulo entsandte nach eigenen Angaben Einsatzkräfte zum Absturzort.

