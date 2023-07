Frankreichs Regierung geht immer härter gegen Unruhen vor

Angesichts der seit Tagen andauernden Ausschreitungen in Frankreich infolge eines tödlichen Polizeischusses auf einen 17-Jährigen versucht die Regierung mit immer schärferen Mitteln, die Lage wieder in den Griff zu bekommen. Um erneute gewaltsame Proteste zu unterbinden, mobilisierte sie für die Nacht zum Samstag 45.000 Polizisten und Gendarmen. Zudem wurde am Abend landesweit der Verkehr von Bussen und Straßenbahnen eingestellt. Dennoch kam es erneut zu Ausschreitungen.

In den Städten Lyon, Marseille und Grenoble plünderten herumziehende Gruppen am Freitagabend Geschäfte. Demonstranten setzten auch erneut Autos und Mülltonnen in Brand. In Straßburg griffen Randalierer bereits vor Einbruch der Dunkelheit einen Apple Store und andere Geschäfte an.

Der Bürgermeister von Marseille forderte die französische Regierung auf, unverzüglich weitere Ordnungskräfte in die Hafenstadt zu schicken. „Die Szenen von Plünderungen und Gewalt sind inakzeptabel“, schrieb er in einem Tweet am späten Freitagabend. Bilder in den sozialen Medien zeigen eine Explosion im alten Hafen von Marseille. Nach Auskunft der Behörden ist die Ursache noch ungeklärt. Es habe keine Verletzten gegeben.

In die südfranzösische Hafenstadt hätten die Sicherheitskräfte dann auch „Verstärkungen“ entsandt, schrieb Innenminister Gerald Darmanin im Onlinedienst Twitter. Nach seinen Angaben sind seit dem Ausbruch der Unruhen in Frankreich mehr als 1.100 Personen festgenommen worden, 270 davon allein am Freitagabend.

Präsident Emmanuel Macron hatte zuvor auf einer Krisensitzung eine „inakzeptable Instrumentalisierung des Todes eines Jugendlichen“ angeprangert. Rund ein Drittel der Festgenommenen sei „jung, manchmal sehr jung“. Macron appellierte an die Eltern, dafür zu sorgen, dass sich ihre Kinder nicht an den gewaltsamen Protesten beteiligten.

Der Präsident forderte zudem Onlinenetzwerke wie Snapchat oder Tiktok zu einem „verantwortungsbewussten Umgang“ mit den Protesten auf. Auf diesen Plattformen würden „gewalttätige Versammlungen“ organisiert.

Die Gendarmerie setzte in der Nacht zum Samstag gepanzerte Fahrzeuge ein, um die Lage in den Griff zu bekommen. In ganz Frankreich wurden Großveranstaltungen abgesagt. Auf Anweisung des Innenministeriums wurde zudem ab 21.00 Uhr landesweit der Verkehr von Bussen und Straßenbahnen eingestellt. Auch der Verkauf von Feuerwerkskörpern, Benzinkanistern sowie entzündlichen und chemischen Produkten sollte systematisch unterbunden werden. Mindestens drei Gemeinden nahe Paris sowie mehrere andere Orte verhängten nächtliche Ausgangssperren.

Im Zusammenhang mit den Unruhen in Frankreich ist es auch in einigen französischen Überseegebieten zu Ausschreitungen gekommen. In Cayenne, der Hauptstadt des südamerikanischen Französisch-Guayana, wurde ein Mann in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) durch einen Querschläger getötet, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Nach Medienberichten handelte es sich bei dem Mann um einen Mitarbeiter der Lokalverwaltung.

Auch im karibischen Überseegebiet Martinique kam es nach einem Bericht des regionalen Portals France-Antilles in der Nacht zum Freitag zu Gewalt. Etwa 20 bis 30 Vermummte warfen demnach in der Hauptstadt Fort-de-France mit Steinen auf Polizisten. An mehreren Orten seien Mülltonnen angezündet worden.

Ausgelöst worden waren die Proteste und Ausschreitungen durch den Tod des 17-jährigen Nahel M. Der Jugendliche war am Dienstag bei einer Verkehrskontrolle in der Pariser Vorstadt Nanterre von einem Polizisten erschossen worden. Er soll nach Angaben des Bürgermeisters von Nanterre, Patrick Jarry, am Samstag beerdigt werden. Gegen den mutmaßlichen Schützen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ihm wird laut Staatsanwaltschaft „vorsätzliche Tötung“ vorgeworfen.