Frau in Münchner Supermarkt von Polizei erschossen

Am frühen Montagabend ist es im Münchner Stadtteil Sendling zu einem tödlichen Polizeieinsatz gekommen. Gegen 18:40 Uhr wurde der Einsatzzentrale eine Körperverletzung am Goetheplatz gemeldet.

Eine Anruferin berichtete, dass sie eine mutmaßliche Täterin verfolge. Die Polizei traf die gesuchte Frau wenig später in einem Supermarkt in der Implerstraße an.

Laut Polizeiangaben zog die Frau im Markt plötzlich ein Messer und ging damit auf die Beamten los. Zunächst setzten die Polizisten Pfefferspray ein, doch als die Angreiferin nicht reagierte, griffen sie zur Schusswaffe. Mindestens ein Beamter feuerte Schüsse ab, die die 31-jährige Münchnerin tödlich verletzten. Sie verstarb noch am Tatort.

Der Vorfall wird nun von der Münchner Mordkommission sowie dem Bayerischen Landeskriminalamt untersucht. Die Identität der getöteten Frau ist bisher nicht vollständig geklärt, jedoch gibt es Hinweise darauf, dass es sich um eine 31-jährige Münchnerin handelt.