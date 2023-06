Geburtstagsparade „Trooping the Colour“ für König Charles

Erstmals nimmt Charles III. die traditionelle Geburtstagsparade „Trooping the Colour“ als König ab. Dabei wird der 74-Jährige am Samstag auf einem Pferd reiten – was seine Mutter Queen Elizabeth II. zuletzt 1986 tat. Dem Militäraufmarsch auf dem Paradeplatz Horse Guards Parade in London folgt eine Flugschau der Royal Air Force. Dieses Manöver war ursprünglich zu Charles’ Krönung Anfang Mai geplant, musste damals aber wegen schlechten Wetters deutlich abgespeckt werden.

Der offizielle Geburtstag des britischen Monarchen wird traditionell im Juni begangen, auch weil dann meist mildere Temperaturen herrschen. In diesem Jahr werden aber fast 30 Grad Celsius erwartet. Bei Proben fielen mehrere uniformierte Soldaten in Ohnmacht. Der eigentliche Geburtstag von König Charles ist im November. An der Schau nehmen etwa 1.400 Soldaten sowie 200 Pferde teil. Charles wird von seiner Ehefrau Königin Camilla sowie weiteren Angehörigen begleitet.

