Geiselnahme in deutscher Großstadt Karlsruhe

In Karlsruhe, einer Stadt im deutschen Bundesland Baden-Württemberg, ist die Polizei wegen einer Geiselnahme am frühen Freitagabend in einem Großeinsatz gewesen. Das Tatgeschehen laufe noch, sagte ein Sprecher. In einer Apotheke seien eine oder mehrere Geiseln genommen worden. Die Polizei stehe in Kontakt zu dem mutmaßlichen Geiselnehmer oder den Geiselnehmern.

Es gebe nach aktuellem Stand keine Gefährdung für die Bevölkerung, wurde betont. Man könne derzeit keine Angaben zur Zahl von Geiseln oder Tätern machen, sagte der Sprecher.

Der Tatort befindet sich mitten in der Innenstadt an einer der Hauptstraßen. Die Einsatzkräfte sperrten das Gebiet weiträumig ab. Der Einsatz habe gegen 16.30 Uhr begonnen.