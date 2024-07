Geldprobleme als Motiv für Bluttat in deutscher Stadt

Schütze litt zudem an psychischer Erkrankung

Nach der Bluttat mit drei Toten in Albstadt in Baden-Württemberg in Deutschland haben die Staatsanwaltschaft Hechingen und die Polizei Reutlingen erste Hinweise auf ein mögliches Motiv gegeben.

Es gebe Hinweise auf finanziell bedingte Zukunftsängste sowie eine psychische Erkrankung des 63 Jahre alten Todesschützen, teilten die Ermittler am Dienstag mit. Der bisher unbescholtene Mann habe sich in einer freiwilligen stationären Behandlung befunden, die er für ein Treffen mit seiner Familie am Wochenende unterbrochen habe.

Während dieses Treffens habe er seine Schwiegermutter und seinen Sohn erschossen und seine Frau und Tochter durch Schüsse schwer verletzt, bevor er selbst mit einer Schusswaffe Suizid beging. Die Waffen besaß der Mann als Jäger legal.

Der örtlichen Polizei waren am Sonntagmittag Schüsse gemeldet worden. Mehrere Notrufe gingen gegen 12.30 Uhr ein, teilte eine Polizeisprecherin mit. Danach sei man mit einem Großaufgebot nach Lautlingen gefahren – ein Stadtteil von Albstadt mit 1.800 Einwohnern.

Dort habe man die Toten und Verletzten gefunden. Auch ein Spezialeinsatzkommando sei im Einsatz gewesen. Der Großeinsatz ereignete sich in einem Wohngebiet, der großflächig abgesperrt worden war.