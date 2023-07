Großer Ausbruch von Rinderkrankheit in Nepal

In Nepal hat ein größerer Ausbruch einer Rinderkrankheit in den vergangenen Monaten über 25.000 Kühen und Büffeln das Leben gekostet. Insgesamt hätten sich seit März mehr als 682.000 Kühe und Büffel mit dem sogenannten Lumpy Skin Disease infiziert, wie ein Sprecher des Landwirtschaftsministeriums am Montag sagte. Das Land rufe demnach internationale Spender zur Hilfe bei der Bewältigung der Krise auf, da nicht genügend Impfstoff zur Verfügung steht.

Viele Menschen in dem armen Himalaya-Land hängen stark von der Landwirtschaft ab. Im Land leben nach Ministeriumsangaben rund 7,2 Millionen Kühe und 5,2 Millionen Büffel. Das Lumpy Skin Disease (LSD, syn. Hautknotenkrankheit) wird von Stechinsekten übertragen. Die Viruserkrankung, die auch in Teilen Europas vorkommt, kann bei Wiederkäuern unter anderem zu Fieber sowie Knötchen auf der Haut führen. Für den Menschen ist sie ungefährlich.

Laut Informationen auf der Online-Präsenz der AGES (Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH) war die Krankheit über lange Zeit ausschließlich in Ost-, Süd-und Westafrika endemisch verbreitet. Der erste Nachweis in der EU erfolgte demnach im August 2015.