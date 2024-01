Hoher Schaden durch Großbrand in Lagerhaus in St. Petersburg

In einem Lagerhaus in der russischen Ostsee-Metropole St. Petersburg ist ein Großbrand ausgebrochen. Am Samstagmittag erstreckte sich das Feuer auf einer Fläche von rund 70.000 Quadratmetern, wie der russische Zivilschutz auf Telegram mitteilte. Auf Videos im Internet waren dichte graue Rauchsäulen zu sehen, die in den Himmel empor stiegen. Tote und Verletzte soll es den offiziellen Angaben zufolge keine geben. An den Löscharbeiten waren mehr als 280 Feuerwehrleute beteiligt.

Ersten Schätzungen von Experten zufolge könnte der Schaden für das bekannte russische Onlineversandhaus Wildberries, dem das Lager im Süden von St. Petersburg gehört, bis zu 20 Milliarden Rubel (210 Millionen Euro) betragen. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

Lesen Sie auch