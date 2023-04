Indische Polizei nahm nach Ritualmord an einer Frau fünf Männer fest

Die indische Polizei hat fünf Männer festgenommen, die vor fast vier Jahren an der Enthauptung einer Tempelbesucherin im Rahmen eines Ritualmords beteiligt gewesen sein sollen. Die Verdächtigen seien zwischen dem 25. März und dem 1. April gefasst worden, teilte Diganta Barah, der Polizeichef der Stadt Guwahati im nordöstlichen Bundesstaat Assam, am Dienstagabend mit. Die fünf Männer, darunter der mutmaßliche Anführer, sollen den Mord geplant haben.

2019 war in einem Hindu-Tempel in Guwahati eine kopflose Leiche gefunden worden. Die 64-jährige Shanti Shaw war mit einer Machete enthauptet worden, als sie den Tempel besucht hatte.

Lange hatten die Polizeiermittlungen zu dem Fall gestockt. Erst im Jänner konnte die Leiche eindeutig identifiziert werden.

„Insgesamt zwölf Menschen waren beteiligt“, sagte Polizeichef Barah nun über die Tat. Nach den sieben übrigen Verdächtigen werde noch gefahndet. Der Anführer der Gruppe habe den Mord als Teil eines religiösen Ritus inszeniert, um den Todestag seines Bruders zu begehen. „Der Beschuldigte glaubte offensichtlich, dass das Opfer die Seele des Verstorbenen besänftigen würde“, führte der Polizeichef aus.

Laut Kriminalstatistik gab es in Indien zwischen 2014 und 2021 insgesamt 103 Fälle von sogenannten Menschenopfern. Ritualmorde werden in Indien in der Regel verübt, um Götter zu besänftigen. Sie ereignen sich vor allem bei bestimmten Stämmen oder in entlegeneren Gebieten, wo der Glaube an Hexerei noch verbreitet ist.

Im vergangenen Jahr waren zwei Männer festgenommen worden, weil sie einen sechsjährigen Buben in der Hauptstadt Neu Delhi ermordet haben sollen. Die beiden Bauarbeiter sagten bei der Polizei aus, sie hätten das Kind dem Hindu-Gott Shiva opfern wollen, um zu Reichtum zu gelangen.