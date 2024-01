1944

US-Truppen landen ohne Verluste bei Saidor auf Neuguinea.

1959

Die Sowjetunion startet „Lunik 1“, der als erster Satellit das Schwerefeld der Erde überwindet, in 5.600 Kilometer Abstand den Mond passiert und eine elliptische Bahn um die Sonne einschlägt.

1984

Radio Luxemburg (RTL plus) startet ein deutschsprachiges Fernsehprogramm ins bundesdeutsche Grenzland.

2009

Die vom US-Einlagenfonds FDIC aufgefangene kalifornische Hypotheken- und Bausparbank IndyMac wird um 13,9 Mrd. Dollar (9,3 Mrd. Euro) an eine Investorengruppe verkauft. Das Geldinstitut mit einem Bilanzvermögen von rund 32 Mrd. Dollar ist noch vor der US-Investmentbank Lehman Brothers im Juli 2008 zusammengebrochen und war 2008 die zweitgrößte Bankpleite in den USA.

2014

In der irakischen Provinz Al-Anbar beginnen islamistische Extremisten damit, zahlreiche Viertel und öffentliche Gebäude unter ihre Kontrolle zu bringen. Sie nennen sich „Islamischer Staat im Irak und der Levante“ und sind aus einer 2003 gegründeten Gruppierung hervorgegangen, die gegen die US-Invasion im Irak kämpfte. Sie werden unter den Kürzeln ISIS, ISIL und zuletzt nur mehr IS im Lauf des Jahres nicht nur den Menschen im Irak und später in Syrien, sondern der ganzen Welt die Gräuel eines unter dem Deckmantel des Glaubens operierenden blutrünstigen Terrorregimes vor Augen führen.

Namenstage

Thiemo, Dietmar

Geburtstage

Robert Nathan, US-Schriftsteller (1894-1985); Josef Moser, öst. Bautenminister Reg. Kreisky 1970-1980 (1919-2003); Andre Gigon, schweiz. Bildhauer (1924-1991); Anton Lehmden, öst. Maler (1929-2018); Karl-Heinz Grasser, öst. Ex-Politiker; Finanzminister 2000-2007 (1969); Deborah Sengl, öst. Künstlerin (1974).

Todestage

Klaus Mehnert, dt. Politologe, Publizist (1906-1984); Eddie Heywood, US-Jazzmusiker (1915-1989); Inger Christensen, dän. Lyrikerin (1935-2009); Steven Gilborn, US-Schauspieler (1936-2009); Gert Jonke, öst. Autor (1946-2009).