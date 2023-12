1894

In Österreich-Ungarn wird das erste Fußballspiel ausgetragen: In Prag schlägt Viktoria Berlin den Ruderklub Regatta 7:O.

1948

Die niederländischen Truppen in Indonesien erklären, dass sie ganz Java unter ihre Kontrolle gebracht haben. Die USA teilen mit, dass die Ereignisse in Indonesien die Teilnahme der Niederlande am Marshall-Plan nicht beeinträchtigen würden.

1958

ie drei Westmächte protestieren gegen das sowjetische Berlin-Ultimatum vom 27.11. und erklären, dass sie alle getroffenen Vereinbarungen weiter als gültig betrachten.

Ende des „Internationalen Geophysikalischen Jahres“, an dem sich weltweit rund 60.000 Wissenschafter und Techniker beteiligten. Hauptforschungsgebiete waren die oberen Schichten der Erdatmosphäre, die Antarktis und die Sonnenphysik.

1968

Das sowjetische Überschall-Passagierflugzeug Tu-144 startet zu seinem ersten Flug.

1983

Das Sultanat Brunei im Norden von Borneo, seit 1886 britisches Protektorat, wird unter Sultan Sir Hassanal Bolkiah unabhängig.

1998

Der Euro wird als gemeinsame Währung von elf EU-Staaten, darunter Österreich, festgelegt. Als amtierender Vorsitzender des europäischen Rates der Finanz- und Wirtschaftsminister übergibt Rudolf Edlinger in Brüssel die offizielle Urkunde.

2003

Trotz heftiger Proteste läuft der bisherige Lkw-Transitvertrag zwischen Österreich und der EU aus. Ausländische Lkw können somit ab 01.01.2004 nahezu ohne Kontingentierung durch Österreich fahren. Die bisher für die Fahrten benötigten Ökopunkte und die Beschränkung auf 1,61 Millionen Transitfahrten pro Jahr gehören der Vergangenheit an.

2008

Tödliches Ende einer Silvesterfeier: Bei einem Brand in einem Nachtclub in Bangkok kommen mindestens 59 Menschen ums Leben.

Namenstage

Melanie, Katharina, Silvestro

Geburtstage

Simon Wiesenthal, öst. Schriftsteller und Leiter des jüd. Dokumentationszentrums (1908-2005)

John Denver, US-Country- und Folk-Sänger (1943-1997)

Ben Kingsley, brit. Schauspieler (1943- )

Donna Summer, US-Sängerin (1948-2012)

Todestage

George Lewis, US-Jazzmusiker (1900-1968)

Sieglinde Wagner, öst. Opernsängerin (1921-2003)

Irina Korschunow, dt. Schriftstellerin (1925-2013)

Donald Westlake, US-Autor (1933-2008)