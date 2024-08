Jahrestage, Jubiläen, Geburtstage, Todestage vom 10. August

1664

Mit dem Frieden von Vasvar (Eisenburg) endet der österreichisch-türkische Krieg. Die Nachgiebigkeit, die Kaiser Leopold I. zum Vorwurf gemacht wurde, hat eine Verschwörung des ungarischen Hochadels zur Folge.

1889

Das „k.u.k. Naturhistorische Hofmuseum“ in Wien wird von Kaiser Franz Joseph I. eröffnet.

1904

Die japanische Marine bereitet der russischen Flotte bei Kap Schantung vor der chinesischen Küste eine vernichtende Niederlage.

1914

Österreich-Ungarn verhängt eine Blockade gegen das Königreich Montenegro.

1919

Britische Okkupation Persiens: Die Regierung von Schah Ahmed Mirza, dem letzten Herrscher der Kadscharen-Dynastie, muss einen Protektoratsvertrag akzeptieren.

1934

Der neue Bundeskanzler Kurt Schuschnigg führt in Budapest mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Gyula Gömbös Verhandlungen über engere politische und wirtschaftliche Beziehungen.

Ein deutscher Heeresbefehl legt die Anrede „Mein Führer“ für Hitler als Staatsoberhaupt und Oberbefehlshaber fest.

1949

US-Präsident Harry Truman unterzeichnet ein Gesetz, das die Vereinigung der drei Teilstreitkräfte – Heer, Luftwaffe und Marine – vorsieht.

Die tschechoslowakischen Behörden verweigern dem neu ernannten vatikanischen Vertreter die Einreise.

1954

Die Niederlande und Indonesien einigen sich in Den Haag über die Aufhebung der 1949 beschlossenen Personalunion zwischen beiden Staaten.

1964

Papst Paul VI. veröffentlicht seine erste Enzyklika mit dem Namen „Ecclesia suam“ über die Bereitschaft der Kirche zum Dialog.

1989

Zur Bekämpfung der Intifada, des palästinensischen Volksaufstands in den besetzten Gebieten, verlängert Israel die mögliche Internierungsdauer ohne Prozess von sechs auf zwölf Monate.

1994

Die in ihrer Heimat Bangladesch von islamischen Fundamentalisten wegen angeblicher Gotteslästerung mit dem Tod bedrohte Schriftstellerin und Feministin Taslima Nasreen flüchtet nach Schweden.

Im Münchner Flughafen werden mehr als 300 Gramm aus Russland geschmuggelten Plutoniums gefunden.

1999

Die indische Luftwaffe schießt ein pakistanisches Militärflugzeug ab. 16 Menschen kommen ums Leben.

2004

Der republikanische Abgeordnete Porter Goss wird Chef des US-Geheimdienstes CIA und löst damit George Tenet ab.

2019

Der wegen Missbrauchs minderjähriger Mädchen angeklagte US-Unternehmer Jeffrey Epstein wird laut Behördenangaben nach einem Suizid tot in seiner Gefängniszelle in New York gefunden. Der Tod des 66-Jährigen werfe „ernste Fragen auf, die beantwortet werden müssen“, sagt Justizminister Bill Barr.

Namenstage

Laurenz, Lars, Astrid

Geburtstage

Jakob Sturm (von Sturmeck), Straßburger reform. Ratsherr (1489-1553)

Henri Nestle, Schweizer Chemiker (1814-1890)

Herbert C. Hoover, US-Präsident (1874-1964)

Lovro (Lorenz) Karall, früherer ÖVP-Landeshauptmann des Burgenlandes 1946-1956 (1894-1965)

Varahagiri Ventakata Giri, früherer ind. Präsident (1894-1980)

Heinrich Schneider, dt. Philosoph, Politikwissenschaftler (1929-2018)

Rosanna Arquette, US-Schauspielerin (1959)

Bernardo Silva, portugies. Fußballspieler (1994)

Todestage

Walther Gerlach, dt. Physiker (1889-1979)

Berthold Graf Schenk von Stauffenberg, dt. Widerstandskämpfer (1905-1944)

Jose Maria Pinilla Fabrega, Präs. v. Panama (1919-1979)

Barbara Bronnen, dt.-öst. Schriftstellerin u. Journalistin (1938-2019)

Jeffrey Epstein, US-Multimillionär u. verurteilter Sexualstraftäter (1953-2019)

Angeführt sind nur „runde“ Jubiläen