Jahrestage, Jubiläen, Geburtstage, Todestage vom 11. Juli

1644

Der Florentiner Physiker und Mathematiker Evangelista Torricelli erfindet ein Gerät, mit dem der Luftdruck gemessen werden kann.

1789

Der französische König Ludwig XVI. entlässt seinen Finanzminister, den Schweizer Bankier Jacques Necker, dessen liberale Politik vom Hof abgelehnt wurde. In Paris brechen daraufhin Unruhen aus.

Lesen Sie auch

1859

Im Vorfrieden von Villafranca schließt Österreich nach der Niederlage von Solferino einen Waffenstillstand mit Frankreich und Piemont-Sardinien.

1914

In Paris schließen Frankreich, Österreich-Ungarn und Deutschland ein dreiseitiges Abkommen über den Telefonverkehr.

1934

Bundeskanzler Engelbert Dollfuß bildet (zwei Wochen vor seiner Ermordung durch Naziputschisten) sein drittes Kabinett; er selbst leitet die Ressorts Äußeres, Inneres, Verteidigung, Sicherheit und Landwirtschaft. Vizekanzler ist Heimwehrführer Ernst Rüdiger Fürst Starhemberg, Finanzminister der frühere Bundeskanzler Karl Buresch.

1944

Die USA erkennen das „Nationalkomitee Freies Frankreich“ unter Vorsitz von General Charles de Gaulle als rechtmäßige französische Regierung an.

1949

Der Prager Erzbischof Josef Beran wird von der kommunistischen Sicherheitspolizei unter Hausarrest gestellt.

1954

General Alfredo Stroessner wird durch Akklamation im Kongress zum Präsidenten von Paraguay gewählt.

1964

Während einer Schwarzmeerreise erliegt der französische KP-Führer Maurice Thorez auf einem sowjetischen Passagierschiff einer Herzattacke.

1979

Das außer Kontrolle geratene US-Raumlabor „Skylab“ zerbricht nach sechsjähriger Umkreisung der Erde beim Wiedereintritt in die Atmosphäre in zahllose Stücke, die ohne Schaden anzurichten in den Indischen Ozean und auf ein unbewohntes Gebiet in Australien niedergehen.

1994

Der Nationalrat verabschiedet das Ermächtigungsgesetz zum Ankauf der Sammlung Leopold. Rudolf Leopold bringt seine 5.266 Werke, deren Wert nach Expertenschätzung bis 500 Mio. Euro beträgt, in eine Stiftung ein.

Die Hochzeit von Popstar Michael Jackson und Lisa Marie, der Tochter von Elvis Presley, wird publik. Das Paar hatte am 26. Mai geheim in der Dominikanischen Republik geheiratet.

2004

Der Chefredakteur der russischen Ausgabe des US-Wirtschaftsmagazins „Forbes“, Paul Klebnikow, wird in Moskau erschossen. Er spürte seit Jahren kriminelle Kontakte zwischen Großindustriellen und der Staatsführung auf.

Namenstage

Olga, Oliver, Benedikt

Geburtstage

Alfred Büchi, schwz. Ingenieur; Erfinder des „Turboladers“ (1879-1959)

Claus Bremer, schwz. Schriftsteller (1924-1996)

Hermann Prey, dt. Bariton (1929-1998)

Giorgio Armani, ital. Modeschöpfer (1934)

Suzanne Vega, US-Sängerin (1959)

Tobias Moretti, öst. Theater- u. Filmschauspieler (1959)

Todestage

Pär Fabian Lagerkvist, schwed. Dichter (1891-1974)

Maurice Thorez, frz. Politiker (1900-1964)

Sir Laurence Olivier, brit. Schauspieler (1907-1989)

Laurance Rockefeller, US-Milliardär (1910-2004)

Tommy Ramone (eig. Erdelyi Tamas), ungar.-US-Punkrockmusiker (Ramones) (1949-2014)

Angeführt sind nur „runde“ Jubiläen