Jahrestage, Jubiläen, Geburtstage, Todestage vom 11. September

1709

Spanischer Erbfolgekrieg: Prinz Eugen von Savoyen und der Herzog von Marlborough, John Churchill, schlagen die Franzosen unter Marschall Louis Victor Herzog von Villars in der Schlacht bei Malplaquet.

1779

In einer Rede vor Juristen in Küstrin erklärt der preußische König Friedrich II., das Gesetz dürfe keine Standesunterschiede machen. („Der Prinz ist dem Bauern gleich“).

1839

In Paris erscheint unter großem Aufsehen die „Caricaturiana“ des bekannten gesellschaftskritischen Künstlers und überzeugten Republikaners Honoré Daumier, der die neureichen Profiteure der französischen Juli-Monarchie (seit 1830 unter dem „Bürgerkönig“ Louis-Philippe von Orléans) aufs Korn nimmt.

1914

Serbische und montenegrinische Truppen stoßen auf Sarajewo vor.

1944

US-Truppen erreichen nördlich von Trier die deutsche Grenze.

Zweite Konferenz von US-Präsident Franklin D. Roosevelt und dem britischen Premierminister Winston Churchill in Quebec. Der revidierte sogenannte Morgenthau-Plan (von US-Finanzminister Henry Morgenthau) zur Entindustrialisierung Deutschlands wird vorläufig gebilligt (am 22.9. zurückgenommen).

1949

In einer Volksabstimmung entziehen die Schweizer mit knapper Mehrheit der Regierung (Bundesrat) die Sondervollmachten, die ihr während des Zweiten Weltkriegs übertragen worden waren.

1959

In China wird der in der Bevölkerung überaus beliebte Marschall Peng Dehuai auf einem ZK-Plenum der Kommunistischen Partei als „Rechtsopportunist“ scharf kritisiert. Das Amt des Verteidigungsministers muss er an Marschall Lin Biao abtreten. Peng hatte die Exzesse von Maos Politik des „Großen Sprungs“, die zu Hungersnöten geführt hatten, angeprangert.

1969

Über der Sinai-Halbinsel kommt es zu einer Luftschlacht, Israel meldet den Abschuss von elf ägyptischen Kampfflugzeugen.

1989

Ungarn öffnet für die ausreisewilligen DDR-Bürger die Schlagbäume an der Grenze zu Österreich.

In der DDR entsteht in Gestalt des „Neuen Forums“ die erste landesweite Oppositionsbewegung.

1994

Ein Gerichtsentscheid erlaubt es einem 22-jährigen Schweden, sich den Vornamen „Teufel Jesus Christus“ zuzulegen.

2004

Der britische Regisseur Mike Leigh gewinnt beim Filmfestival in Venedig den Goldenen Löwen für den Streifen „Vera Drake“. Der österreichische Dokumentarfilmer Hubert Sauper erhält für „Darwin’s Nightmare“ den neuen Preis „Europa Cinemas – Venice Days Label“.

Namenstage

Helga, Felix u. Regula, Louis

Geburtstage

Pierre de Ronsard, frz. Dichter (1524-1585)

Johannes Bernhard Basedow, dt. Pädagoge (1724-1790)

Johann Georg Justus Perthes, dt. Verleger und Genealoge (Gründer des „Gotha“ – Genealogisches Taschenbuch des Adels) (1749-1816)

Joachim Fernau, dt. Schriftsteller (1909-1988)

Ota Sik, tschech.-schwz. Wirtschaftswiss., ehem. Politiker des „Prager Frühlings“ (1919-2004)

Serge Haroche, frz. Physiker; NP 2012 (1944)

Todestage

Beatrice Cenci, röm. Edelfräulein (wegen Vatermordes hingerichtet) (1577-1599)

Thomas Graham, brit. Chemiker (1805-1869)

Filippo Palizzi, ital. Maler (1818-1899)

Milan Dubrovic, öst. Publizist u. ehem. „Die Presse“-Chefredakteur (1903-1994)

Jessica Tandy, brit. Schauspielerin (1909-1994)

Joachim Fuchsberger, dt. Schauspieler und Showmaster (1927-2014)

Fred Ebb, US-Broadway-Musical-Texter (1928-2004)

Rudolf Kortokraks, dt. Maler (1928-2014)

Jim Carroll, US-amer. Schriftsteller/Musiker(1949-2009)

Angeführt sind nur „runde“ Jubiläen