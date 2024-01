Jahrestage, Jubiläen, Geburtstage, Todestage vom 14. Jänner

1784

Die Ratifizierung des Friedensvertrages mit England beendet formell den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg.

1814

Im Kieler Frieden muss Dänemark Helgoland an Großbritannien und Norwegen an Schweden abtreten.

1914

In Henry Fords Autowerken wird erstmals die Fließband- Produktion aufgenommen. Damit wird die Produktionszeit drastisch verkürzt.

1944

Der britische Premierminister Churchill bezeichnet die Oder- Neiße-Linie als endgültige polnische Westgrenze.

1969

Der Anführer des großen Postzugraubes vom 8.8.1963, Bruce Reynolds, wird in Aylesbury zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt.

Eine Explosion auf dem größten Kriegsschiff der Welt, dem atomgetriebenen US-Flugzeugträger „Enterprise“, fordert vor Hawaii 27 Tote und 85 Verletzte.

1974

Die Verordnung des Handelsministeriums über einen autofreien Tag in der Woche tritt in Kraft.

1989

Auf der KSZE-Folgekonferenz in Wien wird die Schlussakte angenommen. Das Dokument geht in sämtlichen Bereichen weit über die Beschlüsse der KSZE-Konferenz in Helsinki 1975 hinaus.

1994

Die Präsidenten Russlands und der USA, Jelzin und Clinton, schließen einen Vertrag zur Änderung der Zielprogrammierung ihrer Langstreckenraketen.

2004

Die Geschäftsführung des Safariparks Gänserndorf meldet Konkurs an. Ein dem Land Niederösterreich vorgelegtes Sanierungskonzept ist abgelehnt worden.

Oscar Berger Perdomo wird Staatspräsident von Guatemala.

Namenstage

Rainer, Felix, Engelmar

Geburtstage

Joseph Losey, US-Filmregisseur (1909-1984)

Herbert Feurer, ehem. öst. Fußballspieler (1954)

Todestage

Zino Davidoff, ukrain.-schweiz. „Zigarren-König“ (1906-1994)

Robert Lembke, dt. Journalist/TV-Moderator (1913-1989)

Aldo van Eyck, niederländ. Architekt (1918-1999)

Ricardo Montalban, mexikan. Schauspieler (1920-2009)

Jerzy Grotowski, poln. Theaterregisseur (1933-1999)

Angeführt sind nur „runde“ Jubiläen