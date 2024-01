Jahrestage, Jubiläen, Geburtstage, Todestage vom 15. Jänner

1849

Konstituierung der Handelskammer in Wien.

1919

Bei der Festnahme in Berlin werden die KPD-Führer Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg von Freikorpsoffizieren ermordet.

1949

Die chinesischen Kommunisten erobern Tientsin (Tianjin).

2009

Kurz nach dem Start vom Flughafen La Guardia, kommt es zu einer Notlandung eines „Airbus A320“ auf dem Hudson River in New York City. Zuvor waren beide Triebwerke nach der Kollision mit einem Vogelschwarm ausgefallen. Alle 155 Insassen überleben die spektakuläre Notwasserung.

2019

Das britische Unterhaus stimmt mit überwältigender Mehrheit gegen das von Premierministerin Theresa May ausgehandelte Abkommen zwischen Brüssel und London über den Austritt Großbritanniens aus der EU. May tritt nicht zurück und übersteht auch ein Misstrauensvotum, holt sich aber in den nächsten Monaten zwei weitere schallende Ohrfeigen bei Abstimmungen über den Brexit-Deal, bis sie schließlich im Mai entnervt ihren Rücktritt ankündigt.

Namenstage

Arnold, Romedius, Mauro, Arno

Geburtstage

Pierre Joseph Proudhon, frz. Philosoph (1809-1865)

Friederike „Riki“ Raab, öst. Ballett-Tänzerin (1899-1997)

Oscar Fritz Schuh, dt. Regisseur (1904-1984)

Hugh Trevor-Roper, brit. Historiker (1914-2003)

Maurice Herzog, frz. Bergsteiger und Politiker, erster Mensch am Gipfel eines Achttausenders (Annapurna 1950) (1919-2012)

Martin Luther King, US-Bürgerechtler (1929-1968)

Götz Kauffmann, öst. Schauspieler, Kabarettist und Buchautor (1949-2010)

Michael Neumayer, ehem. dt. Skispringer (1979)

Todestage

Hermann Bahr, öst. Schriftsteller (1863-1934)

Rosa Luxemburg, dt. Politikerin poln. Herk. (1871-1919)

Karl Liebknecht, dt. Politiker (1871-1919)

Carol Channing, US-Broadway-Legende (1921-2019)

Olivia Goldsmith, US-Schriftstellerin (1949-2004)

Angeführt sind nur „runde“ Jubiläen