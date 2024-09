Jahrestage, Jubiläen, Geburtstage, Todestage vom 17. September

1809

Der „Friede von Fredrikshamn“ beendet den Russisch- Schwedischen Krieg.

1814

Beginn des „Wiener Kongresses“ mit der Sitzung der vier Großmächte Österreich, Russland, Preußen und England.

Lesen Sie auch

1914

Österreichisch-ungarische Truppen überqueren die Drina.

1939

Sowjetische Truppen marschieren in Ostpolen ein. Die polnische Regierung tritt auf rumänisches Gebiet über und wird dort interniert.

Das deutsche Unterseeboot „U 29“ versenkt den britischen Flugzeugträger „Courageous“.

1944

Alliierte Fallschirmtruppen in Stärke von 10.000 Mann landen im Raum Arnheim. US-Truppen dringen in das völlig zerstörte Brest ein.

1949

Beim Brand der kanadischen „Noronic“, dem größten auf den Großen Seen verkehrenden Passagierdampfer, sterben an einem Pier in Toronto mehr als 130 Menschen.

1974

Die von japanischen Terroristen in der französischen Botschaft in Den Haag festgehaltenen Geiseln werden freigelassen, die Terroristen erhalten ein Flugzeug zur Flucht nach Syrien.

1984

Frankreich und Libyen einigen sich auf den Abzug ihrer Truppen aus dem Tschad.

1989

Der Hurrican „Hugo“, der stärkste seit Jahren, hinterlässt eine Spur der Vernichtung auf verschiedenen Karibikinseln.

2004

Der Skirennfahrer Stephan Eberharter gibt seinen Rücktritt bekannt.

2009

US-Präsident Barack Obama stoppt zur Freude Moskaus den von seinem Vorgänger George W. Bush in Tschechien und Polen geplanten Raketenabwehrschild. Die geplanten Systeme sollen an andere Orte verlegt und auf Schiffen installiert werden.

Namenstage

Hildegard, Robert, Ariane

Geburtstage

David D. Buick, US-Autoingenieur (1854-1929)

Christian Lange, norweg. Politiker und Friedensnobelpreisträger 1921 (1869-1938)

Frederick Ashton, brit. Tänzer/Choreograph (1904-1988)

Thomas J. Bata, tschech.-kanad. Untern. (1914-2008)

Helmuth Ashley, öst. Filmregisseur, Drehbuchautor und Kameramann (1919-2021)

Stirling Moss, engl. Autorennfahrer (1929-2020)

Günther Fielmann, dt. Unternehmer und Augenoptiker; 1972 Gründer der „Fielmann AG“ (1939-2024)

Reinhold Messner, Südtiroler Bergsteiger (1944)

Keith Flint, brit. Sänger; Gründungsmitglied der Band „The Prodigy“ (1969-2019)

Todestage

Sir Karl Popper, brit. Philosoph (1902-1994)

Bert Breit, öst. Komponist u. Filmemacher (1927-2004)

Frankie Vaughan, brit. Sänger (1928-1999)

Dina Ugorskaja, russ.-dt. Pianistin (1973-2019)

Angeführt sind nur „runde“ Jubiläen