Jahrestage, Jubiläen, Geburtstage, Todestage vom 18. April

1454

In einem Vertrag mit Sultan Mehmed II. muss die Republik Venedig auf die Seeherrschaft im östlichen Mittelmeer verzichten.

1689

Im Londoner Tower stirbt der frühere Lordkanzler des vertriebenen Königs Jakob II. Stuart, George Jeffreys.

1864

Im deutsch-dänischen Krieg stürmen preußische Truppen die befestigten Stellungen der Dänen bei Sonderburg („Düppeler Schanzen“). Der Sieg erweist sich als kriegsentscheidend.

1909

Jeanne d’Arc, die Jungfrau von Orléans, wird von Papst Pius X. seliggesprochen.

1919

Zwischen Paris und Lille wird erstmals ein ziviler Luftfrachtdienst aufgenommen.

1939

Der frühere Reichskanzler Franz von Papen wird Botschafter in der Türkei.

1944

Im Metropolitan Opera House in New York wird das Ballett „Fancy Free“ (Musik von Leonard Bernstein) uraufgeführt.

1949

In Dublin wird die Republik Irland (Eire) proklamiert, die aus dem Commonwealth ausscheidet.

1954

Oberst Gamal Abdel Nasser wird ägyptischer Ministerpräsident.

Papst Pius XII. fordert in einer Osteransprache die Ächtung der Atomwaffen.

1974

Aus Protest gegen zu hohe Fleisch- und Milchimporte blockieren 6.000 italienische Bauern den Grenzübergang am Brenner.

1989

In der ÖVP fällt die endgültige Entscheidung über die Person des Parteivorsitzenden: Außenminister Alois Mock macht Josef Riegler Platz.

2004

In der Europäischen Union tritt die neue Regelung zur Kennzeichnung gentechnisch veränderter Lebensmittel in Kraft.

In der Präsidenten-Stichwahl in der Slowakei unterliegt Ex-Premier Vladimir Meciar seinem einstigen Gefolgsmann Ivan Gasparovic.

2014

Eine Lawine reißt am Mount Everest 16 Sherpas in den Tod, die die Route für die kommende Bergsteigersaison auf den höchsten Berg der Erde vorbereiten sollen. Die nepalesischen Bergführer sagen daraufhin alle Expeditionen ab, die Expeditionsfirmen schließen sich dem mehr oder weniger Zähne knirschend an. Dennoch steht eine 40-jährige Chinesin einen Monat später auf dem Gipfel. Sie hat mit einem Helikopter die Unglücksstelle auf dem Khumbu-Eisbruch überwunden und anschließend den Berg von der nepalesischen Südseite aus bezwungen. Tags darauf steht eine 13-Jährige auf dem Gipfel.

Namenstage

Werner, Wigbert

Geburtstage

Franz von Suppe (Francesco E. E. Cavaliere Suppe-Demelli), öst. Komponist (1819-1895)

Jan Klusak, tschech. Komponist u. Schauspieler (1934)

Todestage

Marcel Pagnol, frz. Schriftsteller (1895-1974)

Leopold Lindtberg, öst.-schweiz. Regisseur(1902-1984)

Paul Löwinger (jr.), öst. Autor/Regisseur (1949-2009)

Angeführt sind nur „runde“ Jubiläen