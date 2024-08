Jahrestage, Jubiläen, Geburtstage, Todestage vom 18. August

1889

Die größte Gästezahl, die je bei einer Mahlzeit in einem Raum bewirtet wurde, sind 18.000 französische Gemeindevorstände im im Pariser Palais d’Industrie.

1904

In Breslau werden die Deutschen Automobiltage eröffnet, an denen 200 „Automobilisten“ teilnehmen.

Lesen Sie auch

1914

US-Präsident Woodrow Wilson erklärt im Ersten Weltkrieg die Neutralität der USA.

1934

In Berlin hat der Film „Krach um Jolanthe“ mit Marianne Hoppe Premiere.

1944

Der nach der Nazi-Machtergreifung 1933 verhaftete Parteivorsitzende der deutschen Kommunisten, Ernst Thälmann, wird im KZ Buchenwald von der SS umgebracht.

US-Verbände erreichen unterhalb von Paris die Seine.

1949

Gründung der Deutschen Presseagentur (dpa) in Hamburg.

1954

Der US-Senat beschließt ein Gesetz, das festlegt, dass Spionage auch in Friedenszeiten mit der Todesstrafe belegt werden kann.

1959

Die britische Autofirma „Austin Morris“ stellt ihre neuen Modelle vor, deren geringe Größe für Aufsehen sorgt. Die beiden „Minis“ werden zu Klassikern der Automobilindustrie.

Die panamerikanische Außenministerkonferenz ächtet mit der (gegen Kuba gerichteten) „Deklaration von Santiago“ alle Diktaturen.

1974

Israel verhaftet unter dem Vorwurf des Waffenschmuggels für die PLO den melkitischen (griechisch-katholischen) Erzbischof Hilarion Capucci, der zu einer langjährigen Gefängnisstrafe verurteilt wird. Auf Ersuchen von Papst Paul VI. wird der in Syrien Geistliche später begnadigt und ausgewiesen. (Papst Johannes Paul II. ernennt ihn zum Apostolischen Visitator für Europa und Amerika).

1979

Der iranische schiitische Revolutionsführer Ayatollah Khomeini erklärt den rebellierenden Kurden im Westen des Landes den Krieg.

1989

Der liberale kolumbianische Präsidentschaftskandidat Luis Carlos Galan wird von Mördern der Drogenmafia erschossen.

1994

Bei einem schweren Erdbeben in Algerien kommen weit über 100 Menschen ums Leben.

1999

Zwischen der Ukraine und Moldawien wird ein Gebietstausch vereinbart, durch den Moldawien Zugang zur Donau erhält.

2019

US-Präsident Donald Trump will Dänemark Grönland abkaufen. Nachdem er sich für das, was er „ein großes Immobiliengeschäft“ nennt, von der Regierung in Kopenhagen teils entgeisterte Ablehnungen holt, sagt er einen geplanten Staatsbesuch in Dänemark beleidigt ab.

Namenstage

Helena, Rainald, Claudia

Geburtstage

Günther Stoll, dt. Schauspieler (1924-1977)

Anatoli W. Kusnezow, russ. Schriftsteller (1929-1979)

Rotraud Perner, österr. Juristin u. Psychoanalytikerin (1944)

Christian Slater, US-Schauspieler (1969)

Edward Norton, US-Schauspieler (1969)

Todestage

Ernst Thälmann, deutscher KP-Politiker (1886-1944)

Ulrich Baumgartner, öst. Intendant (1918-1984)

Elmer Bernstein, US-amer. Filmkomponist (1922-2004)

Kim Dae-Jung, Präs. Südkoreas; Friedensnobelpreis 2000 (1925-2009)

Hildegard Behrens, dt. Sopranistin (1934-2009)

Angeführt sind nur „runde“ Jubiläen