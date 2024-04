Jahrestage, Jubiläen, Geburtstage, Todestage vom 19. April

1529

Auf dem Reichstag zu Speyer führen 19 evangelische Fürsten und Städte den Bruch mit den katholischen Reichsständen herbei. Sie protestieren gegen den Versuch, den Reichstagsbeschlusses von 1526 aufzuheben, der den Landesherren die Wahl der Konfession überantwortete. Ab diesem Zeitpunkt werden die Reformationsanhänger als Protestanten bezeichnet.

1774

In Paris wird Christoph Willibald Glucks Tragödie „Iphigenie in Aulis“ uraufgeführt.

1809

Fünfter Koalitionskrieg: In der Schlacht von Abensberg besiegt Kaiser Napoleon I. die Österreicher unter Erzherzog Karl. Am selben Tag werden in das Herzogtum Warschau eingedrungene Österreicher in der Schlacht von Raszyn von polnischen Truppen geschlagen.

1824

Der englische Dichter Lord Byron, der sich am Kampf um die griechische Unabhängigkeit beteiligt, stirbt 36-jährig in Messolongion an Malaria.

1839

Preußen, Österreich, Russland, Frankreich, die Niederlande und Belgien unterzeichnen das Londoner Protokoll. Die Unabhängigkeit Belgiens wird endgültig anerkannt und seine Neutralität bestätigt.

1874

In der Schweiz wird die neue Bundesverfassung angenommen.

1899

In Wien wird der erste österreichische Zigarettenautomat aufgestellt – er wurde „k.k. Tabakverschleissautomat“ genannt und trug den kaiserlichen Adler.

1909

In Konstantinopel (heute Istanbul), der Hauptstadt des Osmanischen Reiches, unterzeichnen Vertreter der Türkei, Russlands, Großbritanniens und Frankreichs eine Urkunde über die Unabhängigkeit Bulgariens.

1969

Der Iran erklärt den Vertrag über seine Grenze mit dem Irak im Schatt-el-Arab für null und nichtig.

1999

Der Deutsche Bundestag tritt erstmals im neu adaptierten ehemaligen Reichstagsgebäude in Berlin zusammen.

Namenstage

Gerold, Emma, Leo, Timo

Geburtstage

August Wilhelm Iffland, dt. Schauspieler, Dramatiker, Theaterleiter (1759-1814)

Gerhard Wendland, dt. Schlagersänger (1919-1996)

Hertha Mixa-Töpper, öst. Opernsängerin (1924-2020)

Hans R. Beierlein, dt. Verleger (1929-2022)

James Joseph Heckman, US-Wirtschaftswiss. (1944)

Paloma Picasso, span.-frz. Designerin (1949)

Trevor Francis, brit. Fußballspieler (1954-2023)

Giovanni Agnelli, ital. Fiat-Kronprinz (1964-1997)

Kate Hudson, US-Schauspielerin (1979)

Todestage

Christina, schwedische Königin (1626-1689)

Lord Byron, brit. Dichter (1788-1824)

Jimmie Noone, US-Jazzmusiker (1895-1944)

Daphne Du Maurier, brit. Schriftstellerin (1907-1989)

Jim Cantalupo, US-amer. Geschäftsmann (McDonald’s) (1943-2004)

Angeführt sind nur „runde“ Jubiläen