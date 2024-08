Jahrestage, Jubiläen, Geburtstage, Todestage vom 19. August

14

Nach dem Tod des Augustus wird Tiberius Kaiser des Römischen Reiches.

1839

Daguerre veröffentlicht sein fotografisches Geheimnis (Fotografie mit lichtempfindlichen Silbersalzen auf Metall- platten) gegen eine Rente. Die Erfindung wurde bereits zwei Jahre zuvor gemacht, aber erst jetzt bekannt.

Lesen Sie auch

1879

Erstürmung von Sarajewo, das von 6.000 Mann verteidigt wurde, durch österreichisch-ungarische Truppen.

1904

Russisch-japanischer Krieg: Die japanischen Truppen beginnen ihren mehrtägigen Angriff auf die von den Russen gehaltene Festung Port Arthur (Dalian) an die Spitze der chinesischen Halbinsel Liaodong. (Bis 24.8. fallen 15.000 japanische und 3.000 russische Soldaten).

1914

Die österreichisch-ungarische Armee bricht ihre Offensive gegen Serbien an der unteren Drina und an der Save ab, da die Heeresleitung zusätzlich Truppen für den Krieg gegen Russland an der Ostfront benötigt.

1929

Albert Schweitzers „Selbstdarstellung“ erscheint in erster Auflage und ist in wenigen Tagen vergriffen.

1934

Bei einer Volksabstimmung in Deutschland stimmen 89,9 Prozent der Stimmberechtigten der Vereinigung der Ämter des Reichspräsidenten und des Reichskanzlers zu. Die exekutiven Gewalten vereinigen sich damit in Hitlers Hand.

1949

Premiere des Films „Wiener Mädeln“ von und mit Willi Forst im Berliner Babylon. In den Hauptrollen: Hans Moser, Curd Jürgens, Judith Holzmeister und Hedwig Bleibtreu. Dieser letzte während des Nationalsozialismus in Österreich hergestellte Film, war zu Drehbeginn 1944 die erste Farbproduktion der „Wien-Film“.

1969

In Nordirland übernehmen britische Truppen die Verantwortung für die Sicherheit.

1979

Die sowjetischen Kosmonauten Wladimir Ljachow und Valeri Rjumin kehren nach 175 Tagen im All mit Sojus-32 auf die Erde zurück.

1989

Bei einer spektakulären Massenflucht anlässlich einer Veranstaltung der Paneuropa-Bewegung an der burgenländisch- ungarischen Grenze gelangen mehr als 500 DDR-Bürger nach Österreich.

Polens Präsident Jaruzelski benennt den oppositionellen „Solidaritäts“-Politiker Mazowiecki für das Amt des Ministerpräsidenten einer Allparteienkoalition.

1999

Auf einer Großdemonstration in Belgrad fordern mehr als 100.000 Menschen den Rücktritt des jugoslawischen Präsidenten Slobodan Milosevic.

Namenstage

Sebald, Johann E., Julius, Bert

Geburtstage

Samuel Richardson, engl. Romancier (1689-1761)

Josef Engelhart, öst. Maler und Bildhauer (1864-1941)

Jerzy Andrzejewski, poln. Schriftsteller (1909-1983)

Wolfgang Boetticher, dt. Musikwissenschaft. (1914-2002)

Malcolm Stevenson Forbes, US-Verleger (1919-1990)

Kurt Jeschko, öst. Sportjournalist (1919-1973) (Carl Wolmar) Jakob von Uexküll, schwed. Journalist, Initiator des Alternativen Nobelpreises (1944)

Rainer Pariasek, öst. Sportmoderator (1964)

Matthew Perry, kanad.-US-Schauspieler (1969-2023)

Todestage

James Watt, schott. Erfinder (1736-1819)

Ludwig Gumplowicz, öst. Jurist und Soziologe(1838-1909)

Alcide De Gasperi, ital. Politiker (1881-1954)

Linus C. Pauling, US-Chemiker; NP 1954; Friedensnobelpreis 1962 (1901-1994)

Walter Thirring, öst. Physiker (1927-2014)

Angeführt sind nur „runde“ Jubiläen