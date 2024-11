Jahrestage, Jubiläen, Geburtstage, Todestage vom 19. November

1904

In New York wird ein Denkmal für den preußischen König Friedrich II. enthüllt, ein Geschenk des deutschen Kaisers Wilhelm II. an das amerikanische Volk.

1919

Der US-Senat lehnt die Ratifizierung des Friedensvertrages von Versailles zwischen den Alliierten und Deutschland ab.

Lesen Sie auch

1939

In Deutschland wird die „Reichskleiderkarte“ zum Bezug von Textilwaren eingeführt.

1949

In Monaco besteigt Fürst Rainier III. als Nachfolger seines Großvaters mütterlicherseits Louis II. den Thron.

1954

In Tunesien brechen heftige Gefechte zwischen französischen Truppen und Freiheitskämpfern aus.

1969

Zum zweiten Mal stehen Menschen, die US-Astronauten Charles Conrad und Alan Bean, auf dem Mond (Mission „Apollo 12“).

1984

Der türkische Diplomat und UNO-Beamte Enver Ergun wird am Wiener Schottenring in seinem Auto erschossen. Der Täter kann unerkannt flüchten. Später bekennen sich armenische Extremisten zu dem Verbrechen.

1999

Staats- und Regierungschefs von 30 Ländern unterzeichnen auf dem OSZE-Gipfel in Istanbul einen Vertrag zur Halbierung der konventionellen Waffen in Europa.

2004

Verteidigungsminister Günther Platter (ÖVP) kündigt Österreichs Teilnahme an den künftigen EU-Kampftruppen („Battle groups“) an. Obwohl politisch umstritten, sehen Verfassungsexperten keine Kompatibilitätsprobleme mit der österreichischen Neutralität, allenfalls müsse für den Einsatz ein UNO-Mandat vorliegen.

Die Post macht ernst mit der Schließung von 350 Postämtern ab 2005 und beginnt mit der Information der betroffenen Bürgermeister.

Heftige Sturmböen fegen über Österreich: Ein Wettersturz sorgt für Chaos auf den Straßen und zahlreiche Unfälle mit einem Toten und mehreren Schwerverletzten.

2009

Auf einem Sondergipfel in Brüssel nominieren die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Staaten den belgischen Premier Herman Van Rompuy zum ersten ständigen Ratspräsidenten und die britische EU-Kommissarin Catherine Ashton zur neuen „EU-Außenministerin“.

2019

Im jahrelangen Ringen um die Nutzung des Hitler-Geburtshauses fällt eine Entscheidung. In dem Gebäude kommen das Bezirkspolizeikommando und die Polizeiinspektion Braunau unter. Die Besitzerin des Hauses in der Innviertler Gemeinde war vom Nationalrat enteignet worden und im August dieses Jahres mit ihren Gerichtseinsprüchen beim Obersten Gerichtshof gescheitert.

Namenstage

Elisabeth, Bettina, Lisa, Roman

Geburtstage

Jan Otcenasek, tschech. Schriftsteller (1924-1979)

Emil Constantinescu, rumän. Politiker (1939)

Agnes Baltsa, griech. Opernsängerin (1944)

Richard Virenque, ehem. frz. Radrennfahrer (1969)

Todestage

Hans von Hopfen, dt. Schriftsteller (1835-1904)

Alexandru Vlahuta, rumän. Schriftsteller (1858-1919)

James Ensor, belg. Maler und Zeichner (1860-1949)

Mike Nichols, US-Schauspieler u. Regisseur (1931-2014)

Helmut Griem, dt. Schauspieler (1932-2004)

Fritz von Weizsäcker, dt. Mediziner (1960-2019)

Angeführt sind nur „runde“ Jubiläen