Jahrestage, Jubiläen, Geburtstage, Todestage vom 20. Juli

1879

Dem schwedischen Polarforscher Adolf Erik Nordenskjöld gelingt bei Kap Deschnew erstmals die Durchfahrt durch die Nordwest-Passage.

1919

In Saint-Germain werden der österreichischen Delegation unter Staatskanzler Karl Renner die Friedensbedingungen der Alliierten zur Kenntnis gebracht.

1934

Hitler erhebt die SS („Schutzstaffel“) zu einer selbstständigen, ihm direkt unterstehenden Organisation. Als paramilitärischer Kampfverband wird sie zum Hauptträger des rassenideologischen Naziterrors.

1944

Hitler überlebt in seinem Hauptquartier in Ostpreußen einen Anschlag von Oberst Claus Graf Stauffenberg, dem die Flucht nach Berlin gelingt. Dort bricht der Umsturzversuch noch im Lauf der Nacht zusammen.

1959

Auf einer Ministerkonferenz in Stockholm wird die Bildung einer Europäischen Freihandelszone (EFTA), bestehend aus Großbritannien, Dänemark, Norwegen, Schweden, Österreich, Schweiz und Portugal, beschlossen (bis 21.7.). Sie tritt am 3.5.1960 in Kraft.

1974

Türkische Invasionstruppen besetzen den Norden und Nordosten der Insel Zypern. Ankara reagiert damit auf den von der Athener Junta angezettelten Putsch gegen den zypriotischen Präsidenten Erzbischof Makarios, dem die Flucht nach Großbritannien gelingt.

1994

SPÖ und ÖVP einigen sich auf eine Verfassungsbestimmung, die eine Mitwirkung Österreichs an der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) der EU ermöglicht.

Namenstage

Margaretha, Greta, Elias

Geburtstage

Francesco Petrarca, ital. Humanist/Dichter (1304-1374)

Johann Duftschmid, öst. Botaniker u. Mediziner (n.a.A. 22.7.; 1804-1866)

Adolf Ignaz Ritter von Tschabuschnigg, öst. Erzähler, Lyriker und Politiker; 1870-1871 Justizmin. (1809-1877)

Franz Sauberer, öst. Meteorologe (1899-1959)

Wolfgang Stresemann, dt. Dirigent/Orchesterintendant (1904-1998)

Molly Keane, irische Schriftstellerin (1904-1996)

Sir Edmund Hillary, neuseeld. Alpinist/ Erstbergsteiger d. Mount Everest (1919-2008)

Jean Baudrillard, frz. Soziologie, Medientheoretiker, Kulturkritiker (1929-2006)

Uwe Johnson, dt. Schriftsteller (1934-1984)

Urs Hefti, schweiz./öst. Schauspieler (1944-2008)

Chris Cornell, US-Musiker (Soundgarden) (1964-2017)

Todestage

Ludwig Beck, dt. General u. Widerstandskämpfer (n.a.A. 21.7.) (1880-1944)

Paul Delvaux, belg. Maler (1897-1994)

Claus Schenk Graf von Stauffenberg, dt. Offizier und Widerstandkämpfer (1907-1944)

Antonio Gades, span. Tänzer/Choreograph (1936-2004)

