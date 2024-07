Jahrestage, Jubiläen, Geburtstage, Todestage vom 21. Juli

1774

Der Friede von Kücük Kainardji (Dobrudscha), der den russisch-türkischen Krieg von 1768-74 beendet, bringt Russland bedeutende Gebietsgewinne, freie Schifffahrt im Schwarzen Meer und freie Durchfahrt der Handelsschiffe durch die Meerengen.

1919

In Berlin scheitert ein Putschversuch des Garde-Kavallerie- Schützenkorps.

1944

In der von der Sowjetarmee zurückeroberten Stadt Cholm wird ein „Polnisches Komitee der Nationalen Befreiung“ unter kommunistischer Führung gebildet, das in Konkurrenz zur polnischen Exilregierung in London tritt.

1954

In Genf wird der Waffenstillstand im französischen Indochina- Konflikt unterzeichnet: Die Franzosen ziehen ab, Vietnam wird entlang des 17. Breitengrades geteilt, Laos und Kambodscha werden unabhängig.

1959

Das erste atomgetriebene Handelsschiff, die „Savannah“, läuft in Camden, New Jersey, vom Stapel.

1969

Um 3:56 Uhr (MEZ) betritt der Amerikaner Neil Armstrong als erster Mensch den Mond – Der ORF überträgt die Mondlandung 28 Stunden live.

1984

Zum 40. Jahrestag des Beginns der kommunistischen Machtergreifung verabschiedet das Parlament Polens eine Generalamnestie.

1994

Alexander Solschenizyn kehrt 20 Jahre nach seiner Ausbürgerung nach Moskau zurück.

Namenstage

Daniel, Daniela, Stella, Julia

Geburtstage

Ernest Hemingway, US-Schriftsteller; NP 1954 (1899-1961)

Jens Weißflog, ehem. dt. Skispringer (1964)

Todestage

Heinrich Kretschmayr, öst. Historiker (1870-1939)

Henning von Treskow, dt. General/Widerstandskämpfer (1901-1944)

Edward B. Lewis, US-Biologe; NP 1995 (1918-2004)

Jerry Goldsmith, US-amer. Filmkomponist (1929-2004)

Angeführt sind nur „runde“ Jubiläen