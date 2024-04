Jahrestage, Jubiläen, Geburtstage, Todestage vom 23. April

984

Der (976 von Kaiser Otto II. abgesetzte) Bayernherzog Heinrich der Zänker lässt sich zum Gegenkönig wählen.

1799

Ende des Rastatter Kongresses (Beginn 9.12.1797) über die Folgen des Ersten Koalitionskrieges gegen Frankreich (Abtretung des linken Rheinufers, Entschädigung der deutschen Fürsten durch Säkularisation der geistlichen Fürstentümer).

1859

Österreichisches Ultimatum an Piemont-Sardinien, in dem die sofortige Auflösung des Freikorps Garibaldi gefordert wird, das Ultimatum wird am 25.4. von König Viktor Emanuel II. zurückgewiesen.

1884

Sir Charles Algernon Parsons lässt sich eine axialdurchströmte Dampfturbine patentieren, von der die entscheidenden Impulse für die Entwicklung der zukünftigen Kraftwerksturbinen ausgehen, eine Turbine, speziell als Antrieb für elektrische Generatoren.

1929

Der Theaterintendant Max Reinhardt (eigtl. Goldmann) eröffnet in Wien das Reinhardt-Seminar mit einer vierjährigen Schauspiel- oder Regieausbildung.

1939

Bertold Brecht lässt sich in Schweden auf der Insel Lidingö bei Stockholm nieder.

1949

Chinesischer Bürgerkrieg: Die ersten kommunistischen Truppen marschieren in Nanking (Nanjing) ein. Die Nationalregierung hatte ihre Hauptstadt aufgegeben und war nach Kanton (Guangzhou) geflohen.

Der Parteivorstand der SPÖ fordert in einer einstimmig angenommenen Resolution die Änderung des Kontrollabkommens mit den Alliierten Mächten durch Streichung der Bestimmungen, die die Handlungsfreiheit des österreichischen Parlaments und der Bundesregierung einschränken. Jeder „Eingriff fremdstaatlicher Organe in die Verwaltung“ sollte unterbleiben.

1959

Das „Historische Museum der Stadt Wien“ (heute „Wien Museum Karlsplatz“), erbaut nach Plänen des Wiener Architekten Oswald Haerdtl, wird im 1. Wiener Gemeindebezirk eröffnet.

1979

Der zu diesem Zeitpunkt zweifache Formel 1-Weltmeister Niki Lauda gründet die Fluggesellschaft „Lauda Air“ mit Charter-Konzession und zwei „Fokker 27“. Seit Oktober 2004 führt die „Lauda Air“ keinen eigenen Flugbetrieb mehr, sondern wird als Marke und Vertriebstochter der Austrian Airlines vorwiegend auf dem Ferienflugsegment eingesetzt.

1984

Das Gesundheitsministerium gibt die Entdeckung des AIDS-Virus (Acquired Immune Deficiency Syndrome) durch den amerikanischen Virologen Robert Charles Gallo bekannt. Der französische Virologe Luc Montagnier beansprucht ebenfalls die Entdeckung des HI-Virus.

1989

Studentenproteste in Peking und anderen chinesischen Städten im Anschluss an die Trauerfeiern für den entmachteten Parteireformer Hu Yaobang. Gefordert werden demokratische Freiräume. Die Behörden lassen zahlreiche jugendliche Demonstranten festnehmen.

2004

Nach 18 Jahren heben die USA ihre Sanktionen gegen Libyen auf.

Namenstage

Georg, Jörg, Jürgen

Geburtstage

Julius Caesar Scaliger, ital. Dichter und Humanist (1484-1538)

Vladimir Nabokov, russ.-US-Schriftst. (1899-1977)

William Shirer, US-Journalist und Autor (1904-1993)

George Steiner, öst.-US-Schriftsteller (1929-2020)

Niklaus Schilling, schweiz. Filmregisseur (1944-2016)

Michael Moore, US-Autor u. Regisseur (1954)

Tatham Maree „Tamee“ Harrison, öst. Sängerin (1979)

Todestage

Hamani Diori, kongol. Politiker, erster Präs. der Republik Kongo 1960-1974 (1916-1989)

Angeführt sind nur „runde“ Jubiläen