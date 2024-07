Jahrestage, Jubiläen, Geburtstage, Todestage vom 24. Juli

1534

Der französische Seefahrer Jacques Cartier sichtet nach 85-tägiger Fahrt Land, fährt in das Mündungsdelta des St. Lorenz-Stromes ein und gründet auf der Halbinsel Gaspesie mit der Errichtung eines Holzkreuzes „Neu-Frankreich“.

1704

Die Briten erobern Gibraltar im Verlauf des Spanischen Erbfolgekrieges.

1799

Napoleon Bonaparte schlägt die Türken in der Schlacht bei Abukir (Ägypten).

1824

Beginn der Demoskopie: Die amerikanische Zeitung „Harrisburg Pennsylvanian“ veröffentlicht die weltweit erste Meinungsumfrage.

1914

Das Ultimatum Österreich-Ungarns an Serbien ruft in London und Paris Bestürzung hervor. Der britische Außenminister Sir Edward Grey spricht von einer Demütigung und vom „furchtbarsten Dokument, das je ein Staat an einen anderen gerichtet hat“.

1944

Das KZ Majdanek wird als erstes nationalsozialistisches Vernichtungslager von den Sowjets befreit.

1949

Im Kampf um die deutsche Mittelgewichtsmeisterschaft der Berufsboxer schlägt in Berlin Hans Stretz den amtierenden Meister Peter Müller in der 2. Runde k.o.

1964

Im Hafen von Bone (Algerien) explodiert ein ägyptischer Munitionsfrachter: mindestens 108 Tote.

1969

Die Apollo-11-Astronauten kehren nach der ersten Landung von Menschen auf dem Mond zur Erde zurück und werden auf dem Flugzeugträger „USS Hornet“ von Präsident Nixon begrüßt.

1974

Watergate-Affäre: Der Oberste Gerichtshof der USA verfügt die Herausgabe aller kompromittierenden Tonbänder durch das Weiße Haus.

1984

Der ehemalige französische Ministerpräsident Pierre Pflimlin wird zum Präsidenten des Europaparlaments gewählt.

1989

Wegen Verdachts der Spionage für die Sowjetunion wird der aus Österreich stammende US-Diplomat Felix Bloch, jahrelang zweiter Mann an der Botschaft in Wien, vom Dienst suspendiert.

1999

Im Kosovo kommt es zum schlimmsten Massaker seit der NATO-Intervention: 14 serbische Bauern werden während der Arbeit auf ihren Feldern ermordet. Belgrad wirft der KFOR-Schutztruppe Versagen vor.

Namenstage

Christoph, Sieglinde, Luise

Geburtstage

Viktor Emanuel I., König von Sardinien-Piemont 1802-1821, Herzog von Savoyen (1759-1824)

August Hugo Friedrich Scherl, dt. Verleger (1849-1921)

Frank Wedekind, dt. Schriftsteller (1864-1918)

Albert Rueprecht, öst. Schauspieler (1929)

Peter Yates, brit. Filmregisseur (1929-2011)

Jennifer Lopez, US-Sängerin/Schauspielerin (1969)

Rose Byrne, austral. Schauspielerin (1979)

Todestage

Hans Hahn, öst. Mathematiker und Philosoph; „Satz von Hahn-Banach“ (1879-1934)

Sir James Chadwick, brit. Physiker; NP 1935 (1891-1974)

Heinz Arnold, dt. Opernregisseur (1906-1994)

Angeführt sind nur „runde“ Jubiläen