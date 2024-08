Jahrestage, Jubiläen, Geburtstage, Todestage vom 25. August

1804

In England nimmt die 22-jährige Alicia Meynell als erste Frau an einem Pferderennen teil.

1904

In Belfast läuft die „Victorian“, der erste mit Dampfturbinen ausgerüstete Überseedampfer, vom Stapel.

1909

In seinem Kurzfilm „Die einsame Villa“ verwendet David W. Griffith erstmals die Technik der Parallelmontage, um Vorgänge synchron darstellen zu können.

1914

In Belgien erobern deutsche Invasionstruppen Namur. In Togo in Westafrika kapitulieren die deutschen Kolonialtruppen vor Franzosen und Briten.

1924

Die deutsche Regierung stellt ein Auslieferungsbegehren gegen den in Ungarn gefassten Mörder des Zentrumspolitikers Matthias Erzberger, Heinrich Schulz.

1939

Großbritannien und Polen schließen einen Beistandspakt.

1944

Der deutsche Militärkommandant von Paris, General von Choltitz, lässt gegen den ausdrücklichen Befehl Hitlers den Widerstand gegen die vorrückenden Alliierten einstellen. US-amerikanische und freie französische Truppen unter General Philippe Leclerc de Hauteclocque ziehen in die befreite Hauptstadt Frankreichs ein.

Rumänien erklärt Deutschland nach dem schweren Bombardement von Bukarest vom Vortag den Krieg.

Finnland ersucht die Sowjetunion, eine finnische Waffenstillstandsdelegation zu empfangen.

1949

In Moskau tritt ein pro-kommunistischer internationaler „Friedenskongress“ zusammen und proklamiert das „mächtige Sowjetvolk“ zum „verlässlichsten Hüter des Weltfriedens“.

C.W. Ceram (eigtl. Kurt W. Marek) veröffentlicht seinen weltberühmten Bestseller „Götter, Gräber und Gelehrte“, der die großen archäologischen Sensationen der letzten zweihundert Jahre aufarbeitet.

1959

Bei einer Tournee der Wiener Sängerknaben in Australien bröckelt während einer Vorstellung in Bathurst der Plafond der Veranstaltungshalle ab. Der Zwischenfall wird auf Tonschwingungen zurückgeführt.

1964

In Südvietnam wird Militärmachthaber General Nguyen Khanh, der eine Woche zuvor General Duong Van Minh („Big Minh“) verdrängt hatte, durch Massenproteste zum Rücktritt gezwungen. Es wird die Bildung einer Zivilregierung angekündigt.

1969

Wegen der schlechten Absatzlage der US-Automobilindustrie beschließt der Chrysler-Konzern, 20.000 Arbeiter zu entlassen.

1974

Die irakische Führung erlässt eine umfassende Amnestie für aufständische Kurden im Norden des Landes.

1989

Die amerikanische Planetensonde „Voyager-2“ passiert zwölf Jahre nach dem Start den Planeten Neptun – mehr als vier Milliarden Kilometer von der Erde entfernt.

1999

Der bosnisch-serbische General Momir Talic wird während eines Seminars der Landesverteidigungsakademie in Wien auf Ersuchen des Haager UNO-Kriegsverbrechertribunals festgenommen.

2004

Das US-Verteidigungsministerium räumt eine Mitschuld an den Misshandlungen irakischer Gefangener im Bagdader Militärgefängnis Abu Ghraib ein.

Kate Allen gewinnt sensationell den Damen-Triathlon. Die 34-jährige Tirolerin, die in Australien geboren wurde, holt dank einer sensationellen Laufleistung das erste Gold für Österreich bei den olympischen Spielen in Athen.

2009

US-Senator Edward Kennedy ist tot. Der jüngste Bruder des 1963 ermordeten Präsidenten John F. Kennedy stirbt im Alter von 77 Jahren an einem Gehirntumor.

2019

Ferdinand Piëch ist tot. Die Vaterfigur des VW-Konzerns verstirbt 82-jährig nach einem Kollaps im bayrischen Rosenheim.

Namenstage

Ludwig, Elvira, Ebba, Patricia

Geburtstage

Francois d’Aix de La Chaise (gen. Pere La Chaise), frz. Jesuit u. Berater von Ludwig XIV. (1624-1709)

Johann Gottfried Herder, dt. Philosoph u. Schriftsteller (1744-1803)

George Corley Wallace, US-Politiker (1919-1998)

Allan Edwall, schwed. Schauspieler (1924-1997)

Dominique Fernandez, frz. Autor (1929)

Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, iran. Politiker (1934-2017)

John Badham, US-Regisseur brit. Hrkft. (1939)

Gene Simmons, US-Musiker israel. Hrkft.; (Bassist der Gruppe „Kiss“) (1949)

Elvis Costello (eigtl. Declan Patrick McManus), brit. Rocksänger (1954)

Todestage

Niccolo Jommelli, ital. Komponist (1714-1774)

Stan (eigtl. Stanley Newcomb) Kenton, US-Jazzmusiker (1912-1979)

Kunata Kottulinsky, ehem. Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV) (1914-2004)

Georg Thomalla, dt. Schauspieler (1915-1999)

Carl Szokoll, öst. Widerstandskämpfer (1915-2004)

Truman Capote (eigtl. T. Streckfus), US-Schriftsteller (1924-1984)

Otto Anton Eder, öst. Regisseur (1930-2004)

Edward Kennedy, US-Senator (1932-2009)

Ferdinand Karl Piëch, öst. Manager u. Autokonstrukteur (1937-2019)

Reinhard Löw, dt. Philosoph (1949-1994)

Angeführt sind nur „runde“ Jubiläen