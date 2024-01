Jahrestage, Jubiläen, Geburtstage, Todestage vom 25. Jänner

1774

Im Londoner Covent Garden eröffnet der Friseur David Low das „Grand Hotel“, das erste Hotel der Welt.

1839

Der k.k. Niederösterreichischen Landesregierung wird durch ein Dekret der k.k. Hofkanzlei die Bewilligung erteilt, alle bis dahin getrennt agierenden Marktinspektionen Wiens in einer einzigen Dienststelle zu vereinigen. Die neu eingerichtete „Vereinigte Marktpolizei – Aufsichtsanstalt“ ist zunächst nur für die Verwaltung der Wiener Märkte zuständig.

1909

In Dresden wird die Oper „Elektra“ von Richard Strauss nach dem gleichnamigen Drama von Hugo v. Hofmannsthal uraufgeführt.

Regierungsvertreter der USA und Kanadas unterzeichnen in Ottawa ein Abkommen zum Schutz der Niagarafälle. Danach darf nur noch eine begrenzte Wassermenge zur landwirtschaftlichen und industriellen Nutzung entnommen werden (n.a.A. 30.01.).

Lesen Sie auch

1919

Carl Sternheims Schauspiel „Tabula Rasa“ über das Verhalten eines Wohlstandsbürgers im Wilhelminischen Kaiserreich wird in Berlin uraufgeführt.

1924

Im französischen Winterkurort Chamonix beginnen die ersten Olympischen Winterspiele (bis 5.2.) mit 300 Sportlern aus 16 Ländern, darunter 13 Frauen.

Frankreich schließt einen Bündnisvertrag mit der Tschechoslowakei.

1949

Gründung des Bayerischen Rundfunks in München.

In Warschau gründen die Sowjetunion, Polen, die Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien und Bulgarien den Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW oder Comecon). 1950 treten die DDR und Albanien bei.

1954

Beginn der Außenministerkonferenz der „Großen Vier“ in Berlin, bei der u.a. über den österreichischen Staatsvertrag beraten wird.

1959

Das Zweite Vatikanische Konzil (Vaticanum II) wird von Papst Johannes XXIII. angekündigt. Am 11.10.1962 wird es offiziell eröffnet und nach dem Tod Johannes XXIII. (1963) von Papst Paul VI. am 08.12.1965 beendet.

1974

Am Suezkanal beginnt die israelisch-ägyptische Truppenentflechtung.

In der Türkei wird der Sozialdemokrat Bülent Ecevit nach dem Wahlsieg seiner Republikanischen Volkspartei Ministerpräsident.

1979

Papst Johannes Paul II. tritt seine erste Auslandsreise an, die ihn in die Dominikanische Republik und nach Mexiko führt.

1989

Der durch die „Lucona“-Affäre belastete Nationalratspräsident Leopold Gratz (SPÖ) gibt seinen Rücktritt bekannt.

1994

Bundespräsident Klestil lässt mitteilen, dass die Trennung von seiner Ehefrau Edith aufrecht bleibt. Seine Mitarbeiterin Margot Löffler, die durch ihre Beziehung zu Klestil in dessen Eheprobleme involviert ist, wird die Präsidentschaftskanzlei verlassen, um andere Aufgaben im Außenamt zu übernehmen. Klestil und Löffler heiraten im Dezember 1998.

1999

Im Westen Kolumbiens ereignet sich ein schweres Erdbeben; die Kaffeemetropole Armenia wird großteils zerstört. Nahezu 1.200 Menschen kommen ums Leben.

Als bisher einziger Konzern in der Automobilindustrie, installiert VW einen Weltbetriebsrat für seine weltweit 300.000 Mitarbeiter.

2004

Die in Asien grassierende Geflügelpest erreicht Indonesien.

Die US-Sonde „Opportunity“ nimmt ihre Mars-Mission erfolgreich auf. Der Roboter schickt erste Schwarzweiß- und Farbbilder zur Erde.

Der erst 36-jährige Politiker und Anwalt Michail Saakaschwili wird neuer Präsident Georgiens und löst damit Nino Burdschanadse in ihrem Amt ab.

2019

Nach einen Dammbruch in einem Vale-Bergwerk in Brumadinho ergießt sich eine riesige Schlammlawine über die Umgebung. Mehr als 270 Menschen sterben oder gelten seither als vermisst. Der Bergbaukonzern Vale soll laut Regierungsbehörde Probleme an dem Bauwerk verschwiegen haben.

Namenstage

Eberhard, Wolfram

Geburtstage

Robert Burns, schottischer Dichter (1759-1796)

William Somerset Maugham, engl. Schriftsteller (1874-1965)

Sir Paul Nurse, brit. Zellbiologe; NP 2001 (1949)

Robson „Robinho“ de Souza, ehem. brasil. Fußballspieler (1984)

Todestage

Ferdinand I., König von Neapel (1431-1494)

Christian II., König von Dänemark und Norwegen (1481-1559)

Ludwig Gesek, öst. Filmwissenschafter (1904-1994)

Kurt Krenn, emerit. Bischof von St. Pölten (1936-2014)

Angeführt sind nur „runde“ Jubiläen