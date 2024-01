Jahrestage, Jubiläen, Geburtstage, Todestage vom 26. Jänner

1699

Durch den Frieden von Karlowitz verliert das Osmanische Reich unter Sultan Mustafa II. Ungarn mit Siebenbürgen, Kroatien und Slawonien an Kaiser Leopold I., Morea (Peloponnes) an Venedig und Podolien an Polen. Die enormen Gebietsgewinne nach den Siegen des Prinzen Eugen von Savoyen bilden die Basis für den Aufstieg Österreichs zur Großmacht.

1884

Uraufführung der Operette „Gasparone“ von Karl Millöcker im Theater an der Wien.

1939

In Wien erscheint die letzte Nummer der „Neuen Freien Presse“. (Die führende liberale Zeitung bestand seit 1864 als Nachfolgerin der 1848 gegründeten „Presse“ und wurde unter ihrem Chefredakteur Moriz Benedikt zum Weltblatt; nach dem „Anschluss“ 1938 vom NS-Regime gleichgeschaltet).

Spanischer Bürgerkrieg: Aufständische Franco-Truppen nehmen Barcelona ein. Ihre Übermacht ist dank deutscher und italienischer Unterstützung erdrückend. Massive Bombenangriffe auf republikanische Stellungen.

In Zürich kommt es bei der Aufführung von Schillers „Wilhelm Tell“ zu einer spontanen Kundgebung des schweizerischen Selbstbehauptungswillens. Die Besucher erheben sich von den Sitzen und stimmen begeistert die Nationalhymne an.

1949

Die Alliierten gestatten den kleinen Grenzverkehr zwischen Deutschland und Österreich.

1989

Hohe Wellen schlägt die sogenannte „Kölner Erklärung“, eine papstkritische Stellungnahme von weit mehr als hundert katholischen Theologen.

Litauisch wird neben Russisch als offizielle Staatssprache eingeführt und künftig bei allen offiziellen Anlässen sowie in Verwaltung und Justiz verwendet.

2004

Bei der „Golden Globe“-Verleihung in Los Angeles triumphiert „Der Herr der Ringe“.

Namenstage

Timotheus u. Titus, Paula

Geburtstage

Sean MacBride, irischer Jurist, Politiker, Gründer von Amnesty International; Friedensnobelpreis 1974 (1904-1988)

Maria Nicklisch, dt. Schauspielerin (1904-1995)

Ernst Marboe, öst. Schriftsteller (1909-1957)

Alexander King, brit.-frz. Wissensch. und Vorsitzender des Club of Rome (1909-2007)

Heinz Hoppe, dt. Opernsänger (1924-1993)

Armand Gatti, frz. Dramatiker (1924-2017)

Angela Yvonne Davis, US-Bürgerrechtlerin (1944)

Todestage

Julius Patzak, öst. Kammersänger (1898-1974)

Nelson Aldrich Rockefeller, US-Politiker (1908-1979)

Wilhelm Muster (Pseud. Ulrich Hassler), öst. Schriftsteller (1916-1994)

Wilma Lipp, öst. Opernsängerin (1925-2019)

Michel Legrand, frz. Komponist und dreifacher Oscar-Preisträger (1932-2019)

