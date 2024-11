Jahrestage, Jubiläen, Geburtstage, Todestage vom 26. November

324

Konstantin der Große gründet Byzanz. 330 wird es als „Neues Rom“ zur Hauptstadt Konstantinopel (heute Istanbul).

1764

In Frankreich wird der Jesuitenorden verboten.

Lesen Sie auch

1919

In Wien wird die Operette „Dorfmusikanten“ von Oscar Strauss uraufgeführt.

1924

In Ulan Bator wird die Mongolische Volksrepublik proklamiert. Es handelt sich um den zweiten kommunistischen Staat nach Gründung der Sowjetunion.

1934

Der Appellationsgerichtshof in Turin lehnt die von Frankreich im Zusammenhang mit dem Marseiller Attentat auf den jugoslawischen König Alexander I. Karadjordjevic und den französischen Außenminister Louis Barthou geforderte Auslieferung des kroatischen rechtsgerichteten Politikers Ante Pavelic ab.

1944

SS-Chef Himmler befiehlt, die Vergasungen im Vernichtungslager Auschwitz einzustellen und alle Spuren zu beseitigen. Die Häftlinge werden u.a. in die Lager Dachau und Bergen-Belsen verlegt.

1949

Die Konstituierende Nationalversammlung verabschiedet die Bundesverfassung der Indischen Union.

1954

Die USA protestieren gegen die Verurteilung von 13 US-Bürgern in der Volksrepublik China wegen Spionage. Die Amerikaner waren am 23. November in Peking zu Haftstrafen bis zu vier Jahren verurteilt worden.

1974

Großbritannien stellt das Projekt eines Kanaltunnels wegen der hohen Kosten zurück.

Der unter Korruptionsverdacht stehende japanische Premier Kakuei Tanaka kündigt seinen Rücktritt an.

1979

Beim Absturz eines pakistanischen Verkehrsflugzeugs über Saudi-Arabien sterben 156 Menschen.

1989

Bei einer Volksabstimmung in der Schweiz erringen die Militärgegner einen unerwarteten Achtungserfolg: Mehr als 35 Prozent votieren für die Abschaffung der Armee.

1999

Der schwer erkrankte kroatische Staatschef Franjo Tudjman wird für amtsunfähig erklärt, seine Befugnisse werden vorübergehend dem Parlamentsvorsitzenden übertragen.

2004

Nach einer Rekordentwicklung schon in den vorangegangenen Wochen und Tagen übersteigt der Euro zum ersten Mal die 1,33 Dollar-Marke.

Fußball-Legende Hans Krankl wird in Wien für das österreichische „Tor des Jahrhunderts“ ausgezeichnet. Es handelt sich um den 3:2-Treffer gegen Deutschland bei der WM 1978 im argentinischen Cordoba.

2009

Das Emirat Dubai gibt bekannt, dass es die staatlichen Schulden nicht pünktlich bezahlen kann und löst damit Schockwellen an den internationalen Börsen aus.

Die Gewerkschaft Metall-Textil-Nahrung und jene der Chemiearbeiter schließen sich zur größten österreichischen Arbeitergewerkschaft zusammen. In Zukunft wird die „PRO-GE“ über 140 Kollektivverträge verhandeln. Erster Vorsitzender wird Rainer Wimmer.

2014

In Milch und Futtermittel von Betrieben im Kärntner Görtschitztal wird das Umweltgift Hexachlorbenzol (HCB) festgestellt. Vorgeschriebene Grenzwerte wurden um 400 Prozent überschritten. Die kontaminierte Milch ist jedoch nicht in Umlauf gekommen. Der Verursacher wird bald ausgemacht: Im Zementwerk Wietersdorf in Klein St. Paul wurde Blaukalk verbrannt. Über Emissionen gelangte das HCB in den Futterkreislauf.

Namenstage

Konrad, Kurt, Anneliese

Geburtstage

Eugene Ionesco, rumän.-frz. Dramatiker (1909-1994)

Henri Vidal, frz. Schauspieler (1919-1959)

George Segal, US-Maler u. Bildhauer (1924-2000)

Tina Turner, US-Rocksängerin (1939-2023)

Vreni Schneider, ehem. schwz. Skifahrerin (1964)

Massimiliano Blardone, ehem. ital. Skirennläufer (1979)

Todestage

Isabella „die Katholische“, span. Königin (1451-1504)

Marcel L’Herbier, frz. Filmregisseur (n.a.A. 1888; 1890-1979)

Fernando Corena, ital. Opernsänger (1916-1984)

Arturo Rivera y Damas, salv. Theologe, Erzbischof (1923-1994)

Annemarie Düringer, schwz.-öst. Schauspielerin (1925-2014) (Die Daten sind richtig. Annemarie Düringer starb an ihrem 89. Geburtstag, Anm.)

Johanna Thimig, öst. Schauspielerin (1943-2014)

Angeführt sind nur „runde“ Jubiläen