Jahrestage, Jubiläen, Geburtstage, Todestage vom 27. Juli

1214

Schlacht von Bouvines (südöstlich von Lille): Die Franzosen unter König Philipp II. August, dem Verbündeten des Staufers Friedrich II., schlagen das Heer des mit den Engländern alliierten Welfen Otto IV. von Braunschweig (der mit dieser Niederlage im deutschen Thronstreit unterliegt).

1694

In London wird die Bank von England gegründet.

1794

Der französische Jakobiner-Revolutionär Robespierre wird gestürzt und einen Tag später hingerichtet.

1839

Die britische Forderung, Opium zollfrei aus Indien nach China einzuführen, löst den ersten britisch-chinesischen Opiumkrieg aus, der 1842 mit dem Nankinger Vertrag und erniedrigenden Zugeständnissen des chinesischen Kaiserhofes beendet wird (u.a. Abtretung Hongkongs und Öffnung von fünf Häfen).

1929

In Genf einigen sich 42 Staaten auf eine Konvention über die Behandlung von Kriegsgefangenen.

1944

Sowjetische Truppen erobern Daugavpils (Dünaburg), Bialystok und Lemberg zurück.

1949

Start des ersten düsengetriebenen Verkehrsflugzeugs der Welt, der britischen Havilland Comet, zum Jungfernflug.

1954

Großbritannien und Ägypten einigen sich auf die Beendigung der 72-jährigen britischen Kontrolle des Suez-Kanals.

1969

Der neue „Österreichring“ bei Zeltweg wird offiziell mit einem Tourenwagen und einem Formel-V-Rennen eröffnet.

1984

Im Roten Meer beginnt eine Serie rätselhafter Minenexplosionen, in deren Verlauf zehn Schiffe beschädigt werden.

1989

Beim Absturz einer DC-10 der Korean Airlines am Flughafen der libyschen Hauptstadt Tripolis sterben 74 Insassen.

1999

Katastrophe bei einer Canyoning-Tour in einem Schweizer Wildbach: 21 junge Leute aus Australien, Neuseeland, Südafrika, Großbritannien und der Schweiz werden in der Saxeten-Schlucht bei Interlaken von einer Flutwelle in den Tod gerissen.

Namenstage

Rudolf, Rolf, Pantaleon, Natalie, Berthold

Geburtstage

Alexandre Dumas d. Jüngere, frz. Schriftst. (1824-1895)

Hilde Domin, dt. Schriftstellerin (1909-2006)

Gusti Huber, öst.-US-Schauspielerin (1914-1993)

Inge Konradi, öst. Schauspielerin (1924-2002)

Marlene Charell (eig. Angela Pappini), dt. Tänzerin (1944)

Barbara Thompson, brit. Musikerin (1944-2022)

Maury Chaykin, US-kanad. Schauspieler (1949-2010)

Todestage

Ferrucio Busoni, ital.-dt. Kompoist (1866-1924)

Rosa Chacel, span. Schriftstellerin (1898-1994)

James Mason, engl. Schauspieler (1909-1984)

John R. Schrieffer, US-Physiker; NP 1972 (1931-2019)

Johann Kresnik, öst. Tanzpionier/Regisseur (1939-2019)

Angeführt sind nur „runde“ Jubiläen