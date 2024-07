Jahrestage, Jubiläen, Geburtstage, Todestage vom 28. Juli

754

Papst Stephan II. salbt in Saint-Denis den Franken-König Pippin und ernennt ihn zum „Patricius Romanorum“.

1794

Die französischen Revolutionsführer M. Robespierre und A. Saint Just werden hingerichtet.

1904

Deutschland zwingt Russland einen Handelsvertrag auf, der ungünstige Zolltarife bei der Einfuhr von russischen Waren vorsieht. Die deutsche Regierung nützt dabei die geschwächte Position Russlands aus, das sich im Krieg mit Japan befindet.

1914

Österreich-Ungarn erklärt Serbien den Krieg, damit beginnt der Erste Weltkrieg.

1934

Der von Nazis ermordete Bundeskanzler Engelbert Dollfuß wird unter großer Anteilnahme der Bevölkerung in Wien beigesetzt.

1939

Auf der Berliner Funkausstellung wird der Einheitsfernsehempfänger „E 1“ vorgestellt.

1964

Die USA schießen ihre Sonde Ranger-7 zum Mond, die vor dem Aufschlag am 31. Juli 4.000 Bilder zur Erde funkt.

1989

Ali Akbar Hashemi Rafsandjani wird iranischer Staatspräsident.

1999

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt den französischen Staat wegen Folterung eines marokkanischen Häftlings zu einer Entschädigungszahlung von 500.000 Francs.

2014

Nach mehr als zehn Stunden wird die Räumung des besetzten Hauses „Pizzeria Anarchia“ in Wien-Leopoldstadt beendet. 19 Personen müssen das Gebäude verlassen, es gibt mehrere Festnahmen. In der Folge wird das enorme Großaufgebot der Polizei sowie die dadurch entstehenden Kosten kritisiert.

2019

Ein 17-jähriger Österreicher gewinnt in New York den Weltmeister-Titel im Doppel beim ersten Fortnite World Cup. David „aqua“ Wang, so sein Spieler-Alias, erhält mit seinem Team ein Preisgeld in der Höhe von drei Millionen Dollar (umgerechnet 2,7 Millionen Euro). Zusammen mit seinem norwegischen Teamkollegen Emil „Nyhrox“ Bergquist Pedersen setzt er sich in sechs Spielen gegen 49 andere Teams durch.

Namenstage

Adele, Ada, Innozenz, Benno

Geburtstage

Sir Hudson Lowe, brit. General (1769-1844)

Ludwig Feuerbach, dt. Philosph (1804-1872)

Ernst Cassirer, dt. Philosoph (1874-1945)

Pawel A. Tscherenkow, russ. Physiker; NP 1958(1904-1990)

Aenne Burda, dt. Verlegerin (1909-2005)

Theodor Ottawa, öst. Journalist, Schriftsteller und Feuilletonist (1909-1972)

Milan Horvat, jugoslaw. Dirigent (1919-2014)

Jackie Onassis-Kennedy, ehem. US-First Lady (1929-1994)

Kurt Vorhofer, öst. Journalist (1929-1995)

Hugo Chavez, venezol. Offizier, Politiker u. Staatspräsident 1999-2013 (1954-2013)

Alexis Tsipras, gr. Politiker (1974)

Todestage

Maximilien de Robespierre, frz. Revolutionär (1758-1794)

Joseph Bonaparte, frz. Adliger, König v. Neapel u. Spanien (1768-1844)

Francis H.C. Crick, brit. Biochemiker; NP 1962 (1916-2004)

Alfons Dalma (eigtl. Stjepan Tomicic), öst. Journalist kroat. Herkunft (1919-1999)

Erwin Ringel, öst. Psychiater und Analytiker (1921-1994)

