Jahrestage, Jubiläen, Geburtstage, Todestage vom 29. Juli

1644

In Rom stirbt Papst Urban VIII. Sein 21-jähriges Pontifikat bildete den Höhepunkt des Papsttums der Barockzeit und war von großem Kunstverständnis und Mäzenatentum gekennzeichnet. (Zu seinem Nachfolger wird Kardinal Giambattista Pamfili gewählt, der sich Innozenz X. nennt und die Anhänger seines Vorgängers scharf bekämpft.)

1809

Das Freikorps des Herzogs von Braunschweig erobert Halberstadt.

1899

Die erste Haager Friedenskonferenz geht mit dem Beschluss zu Ende, in Den Haag einen Ständigen Internationalen Schiedsgerichtshof einzurichten.

1914

Der Zar befiehlt die Generalmobilmachung der russischen Armee.

1934

Kurt Schuschnigg wird österreichischer Bundeskanzler und beginnt mit der Bildung einer neuen Regierung, nachdem sein Vorgänger Engelbert Dollfuß vier Tage zuvor bei einem Putschversuch österreichischer Nazis ermordet wurde.

1944

Sowjetische Verbände erreichen bei Tuckum die Rigaer Bucht und schneiden die deutsche Heeresgruppe Nord in Kurland ab.

1959

Hawaii nimmt erstmals als US-Bundesstaat an Wahlen teil.

1964

Kongolesische Rebellen bilden in Albertville eine Gegenregierung.

1974

Bei einem Brückeneinsturz in der Kitzlochklamm bei Taxenbach (Salzburger Bez. Zell am See) kommen acht deutsche Kinder und Betreuerinnen ums Leben.

1984

In Los Angeles werden die vom Ostblock (außer Rumänien) boykottierten 23. Olympischen Sommerspiele eröffnet.

1999

Die chinesischen Behörden erlassen einen Haftbefehl gegen Li Hongzhi, den in New York lebenden Gründer der Sekte Falun Gong.

Namenstage

Martha, Olaf, Ladislaus, Flora

Geburtstage

Georg Kerschensteiner, dt. Pädagoge (1854-1932)

Booth Tarkington, US-Schriftsteller (1869-1946)

August Stramm, dt. Autor (1874-1915)

Ernst Reuter, dt. Politiker (SPD) (1889-1974)

Ludwig Weber, öst. Sänger (1899-1974)

Ron Sommer (eigtl. Aaron Lebowitsch), dt. Wirtschaftsmanager (1949)

Todestage

Urban VIII., ital. Papst (1568-1644)

Franz Xaver Mozart, öst. Komponist (1791-1844)

Herbert Marcuse, dt.-US-Sozialphilosoph (1898-1979)

Erich Kästner, dt. Schriftsteller (1899-1974)

Wanda Wasilewska, poln. Schriftstellerin (1905-1964)

Dorothy Crowfoot Hodgkin, brit. Chemikerin; NP 1964 (1910-1994)

Richard Piaty, öst. Politiker u. Mediziner; 1974-1986 Ärztekammer-Präsident (1927-2014)

Angeführt sind nur „runde“ Jubiläen