Jahrestage, Jubiläen, Geburtstage, Todestage vom 30. Jänner

1349

Günther von Schwarzburg wird auf Betreiben der Wittelsbacher in Frankfurt zum Gegenkönig Karls IV. gewählt. Am 24. Mai verzichtet er wieder, am 14. Juni 1349 stirbt er.

1649

König Karl I. von England wird zu Whitehall enthauptet. Danach wird das Oberhaus aufgelöst und am 19.5. von der Armee das freie Commonwealth ausgerufen.

1889

„Tragödie von Mayerling“: Nicht restlos geklärter Selbstmord des Kronprinzen Erzherzog Rudolf, des einzigen Sohnes von Kaiser Franz Joseph, gemeinsam mit seiner Geliebten, Baronesse Mary Vetsera, im Jagdschloss Mayerling.

1939

Der „Reichskommissar für die Eingliederung Österreichs in das Deutsche Reich“, Josef Bürckel, wird Gauleiter der NSDAP von Wien (am 1.5. „Reichsstatthalter der Ostmark“).

In seiner denkwürdigen Reichstagsrede in der Berliner Krolloper sagt Hitler: „Wenn es dem internationalen Finanzjudentum gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann würde das Ergebnis (…) die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa“ sein.

1964

In Südvietnam stürzt General Nguyen Khanh in einem unblutigen Staatsstreich die herrschende Militärjunta.

Die USA starten Ranger-6. Die Sonde schlägt am 2.2. auf dem Mond auf, die erwarteten Fernsehaufnahmen bleiben aber aus.

1969

Beginn des Prozesses gegen den ehemaligen Innenminister Franz Olah. Im wesentlichen Teil der Anklage – Untreue gegenüber dem ÖGB und Finanzierung der „Kronen-Zeitung“ – erfolgt am 28. März ein Freispruch. Gesamturteil: Ein Jahr „unbedingt“.

Die Beatles geben auf dem Dach des Londoner Apple-Gebäudes ihr letztes gemeinsames Konzert.

1979

US-Präsident Jimmy Carter begnadigt die Millionenerbin und verurteilte Terroristin Patricia Hearst.

1984

Der kanadische Premier Pierre Elliott Trudeau besucht als erster Regierungschef eines NATO-Staates die DDR.

1999

Kosovo-Krise: Der NATO-Rat ermächtigt Generalsekretär Javier Solana, Luftangriffe auf Ziele in Serbien anzuordnen, sobald er es für erforderlich hält.

Die deutsche Mikrobiologin Beatrice Hahn entschlüsselt mit einem internationalen Forscherteam die Herkunft von HIV-1. Demnach ist der Schimpanse der langgesuchte natürliche Wirt des tödlichen Virus, mit dem weltweit Millionen Menschen infiziert sind.

2004

Im Zentrum von Jerusalem verübt ein palästinensischer Polizist einen Selbstmordanschlag auf einen Bus und tötet dabei zehn Israelis. Über 50 Fahrgäste und Passanten werden verletzt.

Namenstage

Martina, Adelgunde

Geburtstage

Michelangelo Ricci, ital. Mathematiker (1619-1682)

Hans-Joachim Schoeps, dt. Historiker (1909-1980)

John Ireland, US-Filmschauspieler (1914-1992)

Rudolf Klingohr, öst. Unternehmer (1944)

Peter Courtland Agre, US-Biochemiker; NP 2003 (1949)

Christian Bale, brit. Schauspieler (1974)

Todestage

Karl I., König von England (1600-1649)

Erzherzog Rudolf von Habsburg, öst.-ung. Kronprinz (1858-1889)

Fritzi Massary (eig. Friederike Massarik), öst. Sängerin und Schauspielerin (1882-1969)

Dominique G. Pire, belg. Dominikanerpater, Friedensnobelpreis 1958 (1910-1969)

Pierre Boulle, frz. Schriftsteller (1912-1994)

Hans Beck, dt. Erfinder von „Playmobil“ (1929-2009)

Angeführt sind nur „runde“ Jubiläen