Jahrestage, Jubiläen, Geburtstage, Todestage vom 31. Juli

1789

Österreichisch-russischer Sieg über die Türken bei Focsani im Fürstentum Moldau.

1904

Die Stubaitalbahn von Innsbruck nach Fulpmes nimmt den Betrieb auf.

1914

Österreich-Ungarn erklärt die Generalmobilmachung. Das Deutsche Reich richtet Ultimaten an Russland und Frankreich. Am Nachmittag verkünden Extrablätter in Berlin den „allgemeinen Kriegszustand“.

1919

Die Deutsche Nationalversammlung verabschiedet die „Weimarer Verfassung“.

Die jugoslawischen Truppen räumen Klagenfurt.

1934

Die Führer des nationalsozialistischen Putschversuches vom 25. Juli, bei dem Dollfuß ermordet wurde, werden drei Stunden nach der Militärgerichtsverhandlung hingerichtet.

Der deutsche Reichspräsident Paul von Hindenburg unterzeichnet als letzte Amtshandlung die Ernennungsurkunde für den neuen deutschen Gesandten in Wien, Ex-Reichskanzler Franz von Papen. Die Öffentlichkeit wird über den ernsten Gesundheitszustand des Reichspräsidenten unterrichtet.

1939

Die frühere CSR-Armee wird aufgelöst, das Tragen tschechischer Militäruniformen wird verboten.

1944

Die am Vortag bei Avranches durchgebrochenen amerikanischen Truppen stoßen weiter nach Süden vor.

1954

Die beiden Italiener Achille Compagnoni und Lino Lacedelli bezwingen als erste den K-2 im Karakorum, den mit 8.611 Meter zweithöchsten Berg der Erde.

1964

Die US-Sonde Ranger-7 schickt die ersten Nahaufnahmen von der Mondoberfläche zur Erde.

1969

Paul VI. trifft als erster Papst der Geschichte zu einem Afrika-Besuch in Uganda ein.

1984

Eine französische Verkehrsmaschine wird auf dem Flug von Frankfurt nach Paris gekapert, die 60 Geiseln werden am 2.8. in Teheran freigegeben.

1994

Der UNO-Sicherheitsrat genehmigt eine von den USA geforderte Militärintervention auf Haiti zur Wiederherstellung der Demokratie auf der Karibikinsel.

1999

Die US-Raumsonde „Lunar Prospector“ mit der Asche des Astronomen Eugene Shoemaker an Bord prallt gezielt auf die Mondoberfläche.

Namenstage

Ignatius, Joseph v. Ar., Herrmann

Geburtstage

Carl Friedrich Gördeler, dt. Jurist, Politiker u. Widerstandskämpfer (1884-1945)

Isolde Isolde Ahlgrimm, öst. Pianistin u. Cembalistin (1914-1995)

Louis de Funes, frz. Komiker (1914-1983)

Primo Levi, ital. Schriftsteller (1919-1987)

Manfred Scheuch, öst. Journalist, Historiker und Autor (1929-2016)

Geraldine Chaplin, US-Schauspielerin (1944)

Robert C. Merton, US-Wirtschaftswiss. (1944)

Todestage

Denis Diderot, frz. Schriftsteller und Philosoph (1713-1784)

Jean Jaures, frz. Politiker (1859-1914)

Oskar Vogt, dt. Neurologe (1870-1959)

Antoine de Saint-Exupery, frz. Schriftsteller u. Pilot (1900-1944)

Ilona Christen, dt.-schweiz. TV- und Rundfunkmoderatorin (1951-2009)

